WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, bankanın bu yıl bitmeden dördüncü kez faiz artırmasını destekleyen açıklamalarda bulundu.
Louisiana eyaletinin Baton Raouge kentinde düzenlenen etkinlikte, "Ekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Bostic, kademeli sıkılaştırma politikasının, faiz oranı nötr seviyeye ulaşana kadar devam etmesi yönünde görüş bildirdi.
Bostic, Amerikan ekonomisini aşırı ısınma ve resesyon riskinden uzak tutacak nötr faiz oranının, yüzde 2,75-3 arasında olduğunu tahmin ettiğini kaydetti.
Daha önce bu yıl 4 faiz artışına gidilmesi konusunda şüpheleri olduğunu belirten Bostic, "İkinci ve üçüncü çeyreğe yönelik veriler çok güçlüydü. Bu, dördüncü faiz artışına gidilmesi konusunda beni rahatlattı." ifadelerini kullandı.
Bostic, gümrük tarifeleri ve finansal dalgalanmalar gibi aşağı yönlü riskler bulunduğuna işaret ederek, Amerikan ekonomisinin bunları atlatacak dirence sahip olduğunu dile getirdi.
Atlanta Fed Başkanı Bostic'in, Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) bu yıl oy kullanma hakkı bulunuyor.
FOMC'nin bu yılın geri kalanında düzenlenecek iki toplantısı 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.
THY ile DO&CO arasında yapılan anlaşma 15 yıl uzatılıyor
İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Audi e-tron teslimatları gecikecek
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum