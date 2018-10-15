FİNANS

Atlantic Council'den Türkiye'deki Suriye vatandaşları hakkında rapor

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

Atlantic Council tarafından, Limak Holding desteğiyle hazırlanan "Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli Bir Dayanışma Yolunda, Türkiye'nin Tutumu ve Zorluklar" başlıklı raporun lansmanı gerçekleştirildi - Rapora göre, Suriye vatandaşlarını karşılamakta gösterdiği finansal ve yönetimsel kapasitesi ve güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, diğer ülkelerden farklı olduğunu ortaya koydu - Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir: - "Suriye'de çatışmaların başladığı günden bu yana Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı 350 bini buldu. Bu nüfusun eğitimi, istihdamı ve sosyal entegrasyonu onları misafir eden toplumun en önemli meselesi. Bu nedenle özel sektör de çözümün bir parçası olmalı"

İSTANBUL (AA) - Atlantic Council tarafından Limak Holding'in desteğiyle hazırlanan ve Suriye vatandaşlarının Türkiye'deki varlığını inceleyen raporun tanıtımı yapıldı.

Atlantic Council tarafından yapılan açıklamaya göre, Limak Holding'in desteğiyle hazırlanan "Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli Bir Dayanışma Yolunda, Türkiye'nin Tutumu ve Zorluklar" başlıklı raporun lansmanı gerçekleştirildi.

Raporun tanıtım toplantısına Atlantic Council Başkanı Frederick Kempe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Atlantic Council Türkiye Temsilcisi Defne Arslan, raporu hazırlayan Laura Batalla ve Juliette Tolay katıldı.

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili çözüm önerileri içeren rapor, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla ve Penn State Harrisburg Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Juliette Tolay tarafından hazırlandı.

Söz konusu raporda, 2011'den bu yana Türkiye'nin Suriye vatandaşlarına yönelik benimsediği yaklaşımı tezahür ettiren politikaları, aktörleri ve konuları bütüncül bir bakışla incelendi.

\

- "Türkiye, diğer ülkelerden farklı olduğunu gösterdi"

Rapora göre, Türkiye 2011'den bu yana Suriye vatandaşlarına ev sahipliği yapıyor. 2014'ten beri dünyada en fazla mülteci Türkiye'de bulunuyor. Bunların büyük bir çoğunluğu ise Türkiye'ye Suriye'den geliyor.

Türkiye'de kayıtlı toplam 3,5 milyon Suriye vatandaşı bulunurken, gerçek aktif rakamın bunun daha da üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 18 yaş altındaki Suriyeli sayısı 1 milyon 660 bin kişinin altında bulunuyor.

Bu süreçte Türkiye'de, 350 bine yakın Suriyeli çocuk doğarken, 5-18 yaşlarında eğitim çağında yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuk bulunuyor. Bunlardan 600 bini eğitim alabiliyor. 20 bin Suriyeli de Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alıyor.

Rapordaki değerlendirmelere göre, yaşanılan kitlesel göç hareketleri çağında, Suriye vatandaşlarını karşılamakta gösterdiği hem finansal ve yönetimsel kapasitesi hem de güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, diğer ülkelerden farklı olduğunu ortaya koydu. Açık kapı politikası, kamplar ve geçici koruma statüsü Türkiye'nin tutumunun merkezinde yer aldı.

Raporun öneriler bölümünde ise özellikle Suriyeli vatandaşlarla birebir ve yakın ilişki içinde olan belediyelerin imkan ve görev alanlarının güçlendirilmesi, kapsayıcı bir uyum stratejisi oluşturulması tavsiyesinde bulunuldu.

\

- "Mülteci meselesi gitgide iç siyaset malzemesi haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atlantic Council Başkanı Frederick Kempe, mültecilerin büyük kalabalıklar halinde gelme olasılığının, Avrupa toplumunun bazı kesimlerinde yabancı düşmanlığını tetiklediğini belirterek, "Bu da popülist siyasi partiler tarafından kullanıldığından mülteci meselesi gitgide iç siyaset malzemesi haline geldi. Ülkelerin sınırlarını tel örgülerle ve duvarlarla kapatmalarına neden oldu ve halihazırda Avrupa Birliği'nin geleceği ile ilgili devam eden tartışmaları daha da karmaşık bir hale getirdi." değerlendirmelerini yaptı.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de topraklarını terk eden 6,3 milyon Suriyelinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgasını oluşturduğunu ifade etti.

Şirket olarak bu konuya neden özel bir ilgi gösterdiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Çünkü bu geçici bir durum veya kontrol edilebilen bir insani kriz değil. Bu durum Türkiye'ye, bölgeye hatta daha geniş perspektifte küresel düzene dönük uzun soluklu kalkınma sonuçları ortaya çıkartacak. Bugün Türkiye'deki Suriye vatandaşları, özellikle sınır bölgesindeki şehirlerde yerel kalkınmanın önemli bir unsuru haline gelmiş durumda. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin yüzde 48'i 18 yaşın altında, yüzde 37'si okul çağında, yüzde 46'sı kadın... Suriye'de çatışmaların başladığı günden bu yana Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı 350 bini buldu. Bu nüfusun eğitimi, istihdamı ve sosyal entegrasyonu, onları misafir eden toplumun en önemli meselesi. Bu nedenle özel sektör de çözümün bir parçası olmalı, elini taşın altına koymalı."

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”
Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldıBetam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atlantic council Ebru Özdemir Limak Holding suriyeli mülteciler

En Çok Okunan Haberler

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında yeni dönem

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.