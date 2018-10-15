Atlantic Council'den Türkiye'deki Suriye vatandaşları hakkında rapor

Söz konusu raporda, 2011'den bu yana Türkiye'nin Suriye vatandaşlarına yönelik benimsediği yaklaşımı tezahür ettiren politikaları, aktörleri ve konuları bütüncül bir bakışla incelendi.

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili çözüm önerileri içeren rapor, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla ve Penn State Harrisburg Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Juliette Tolay tarafından hazırlandı.

Atlantic Council tarafından yapılan açıklamaya göre, Limak Holding'in desteğiyle hazırlanan "Suriyeli Mültecilerle Uzun Vadeli Bir Dayanışma Yolunda, Türkiye'nin Tutumu ve Zorluklar" başlıklı raporun lansmanı gerçekleştirildi.

\

- "Türkiye, diğer ülkelerden farklı olduğunu gösterdi"

Rapora göre, Türkiye 2011'den bu yana Suriye vatandaşlarına ev sahipliği yapıyor. 2014'ten beri dünyada en fazla mülteci Türkiye'de bulunuyor. Bunların büyük bir çoğunluğu ise Türkiye'ye Suriye'den geliyor.

Türkiye'de kayıtlı toplam 3,5 milyon Suriye vatandaşı bulunurken, gerçek aktif rakamın bunun daha da üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 18 yaş altındaki Suriyeli sayısı 1 milyon 660 bin kişinin altında bulunuyor.

Bu süreçte Türkiye'de, 350 bine yakın Suriyeli çocuk doğarken, 5-18 yaşlarında eğitim çağında yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuk bulunuyor. Bunlardan 600 bini eğitim alabiliyor. 20 bin Suriyeli de Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alıyor.

Rapordaki değerlendirmelere göre, yaşanılan kitlesel göç hareketleri çağında, Suriye vatandaşlarını karşılamakta gösterdiği hem finansal ve yönetimsel kapasitesi hem de güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, diğer ülkelerden farklı olduğunu ortaya koydu. Açık kapı politikası, kamplar ve geçici koruma statüsü Türkiye'nin tutumunun merkezinde yer aldı.