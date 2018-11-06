Atlasglobal Havayolları, İstanbul’dan Odessa’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi 

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Atlasglobal Havayolları, destinasyonları arasına Karadeniz’in en büyük liman şehirlerinden biri olan Odessa’yı da ekledi.

Türkiye’nin turizmde rekor kırma hedefine katkı yapmak amacıyla bu yıl turist potansiyeli yüksek ülke ve şehirlere düzenlediği sefer sayısını artıran Atlasglobal Havayolları, 2019 yılında istikrarlı büyümesini sürdürmek için uçuş ağına yeni destinasyonlar ekleme çalışmalarına hız verdi.

Bu hedefin ilk adımı ise Ukrayna’nın en önemli tatil ve kültür merkezlerinden biri olarak tanınan Odessa oldu.

İlk tarifeli seferi 1 Kasım 2018 Perşembe günü düzenleyen Atlasglobal Havayolları’nın İstanbul-Odessa uçuşları, pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftanın 4 günü gerçekleşecek. (Fotoğraflı)

