FİNANS

Atlasglobal, İstanbul’dan Odessa'ya uçacak

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Atlasglobal, Avrupa kentlerine olan uçuş noktaları arasına Ukrayna'nın önemli tatil ve kültür merkezi Odessa'yı da ekliyor

İSTANBUL (AA) - Atlasglobal, Avrupa kentlerine olan uçuş noktaları arasına Ukrayna'nın önemli tatil ve kültür merkezi olan Odessa'yı da ekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren başlayacak Odessa seferleri, haftanın 4 günü yapılacak.

Karadeniz kıyısının en büyük limanlardan birine sahip olan Odessa bilet fiyatları 179 dolardan başlıyor.

Atlasglobal, Avrupa'daki büyümesini yeni açtığı hatlarla sürdürüyor. Şirketin destinasyonları arasına eklediği son kent Odessa oldu. 1 Kasım 2018'de başlayacak karşılıklı İstanbul-Odessa seferleri, pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftanın 4 günü yapılacak.

Atlasglobal yolcuları, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki en büyük limanlarından birine sahip olan Odessa'ya 179 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek. Ukrayna'nın en önemli tatil ve kültür merkezlerinden biri olarak tanınan Odessa, sürekli artan yolcu sayısıyla son yılların gözde destinasyonlarından biri haline geldi.

- KLM ile ortak uçuş noktalarının sayısı da artırıldı

Atlasglobal, geçen günlerde kapsamı genişletilen Air Serbia ile ortak uçuşlarının ardından Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden KLM ile ortak uçuş anlaşmasının da kapsamını genişletiyor.

Uluslararası arenadaki büyüme stratejisinin bir parçası olarak Atlasglobal, KLM ile mevcut codeshare anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen Amsterdam-Zürih, Kopenhag Stockholm uçuşlarına 4 Temmuz itibarıyla başladı.

Anlaşma sayesinde her iki havayolu hem mevcut iş birliklerini güçlendirmiş hem de birbirlerinin uçuş ağına erişim imkanıyla yolculara çok sayıda uçuş alternatifi sunmuş olacak.

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