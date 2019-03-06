FİNANS

Atletler Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için İstanbul'a gelecek

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan'da parkur rekortmenlerini ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan'da parkur rekortmenlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Spor İstanbul ve Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, kadınlar kategorisinde 2017 yılında 1:06:19'luk derecesi ile yarı maraton parkur rekorunu kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich ve erkekler kategorisinde 2018 yılında parkur rekorunu kırarak 59:50'lik derecesi ile Türkiye'yi bir saatin altında yarı maraton koşulan 17 ülkeden biri yapan Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn yeni rekorlar için geri dönüyor.

24 yaşındaki atlet Chepngetich sadece yarı maratonda değil, aynı zamanda Kasım ayında koşulan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda elde ettiği derece ile de Türkiye topraklarının en hızlı kadın atleti unvanını elinde bulunduruyor. Maratonda 42 kilometreyi 2:18:35 ile tamamlayan Chepngetich, elde ettiği derece ile tüm zamanların en iyi yedinci kadın maratoncusu olmuştu.

Chepngetich, İstanbul’da gösterdiği performansın ardından geçtiğimiz ay Dubai Maratonu’nda yeni bir rekor ile dünyada tüm zamanların en hızlı üçüncü kadın maratoncusu oldu.

Geçtiğimiz yıl Yarı Maraton'da erkekler parkur rekoru kıran Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn ise Ekim ayında katıldığı Yeni Delhi Yarı Maratonu'nda kişisel derecesini geliştirerek 59:22 ile 21 kilometrelik parkuru tamamlamıştı.20 yaşındaki genç atletin bu yıl da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda yeni bir parkur rekoruna imza atması bekleniyor.

7 Nisan Pazar günü 14. kez start alacak olan ve yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılması beklenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıtları 29 Mart'a kadar devam edecek.21 kilometrelik ve 10 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek koşuda sporcular Yarı Maraton (21K), 10K ve Business Maraton kategorilerinde yarışacak. Yarı Maraton’a katılmak isteyenler 75 lira ödeyerek www.yarimaraton.istanbul web sitesi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

2017 yılı itibariyle Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkanı sunuyor.

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacakYıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak
Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturduHepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vodafone

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

Çiftçiye 3.7 milyar destek bu ay ödenecek

Çiftçiye 3.7 milyar destek bu ay ödenecek

Bakan Albayrak açıkladı: 318 firma çekildi

Bakan Albayrak açıkladı: 318 firma çekildi

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobilyacılar MODEKO'da buluştu

Mobilyacılar MODEKO'da buluştu

“Kadın ve erkeklerde ücret eşitliği en iyi ihtimalle 200 yıl sonra sağlanır”

“Kadın ve erkeklerde ücret eşitliği en iyi ihtimalle 200 yıl sonra sağlanır”

BİSAM: Açlık sınırı Şubat’ta yüzde 0.4 yükseldi

BİSAM: Açlık sınırı Şubat’ta yüzde 0.4 yükseldi

Ak Yatırım ilk finans oyun uygulaması PlayAll’u kullanıcılara sundu

Ak Yatırım ilk finans oyun uygulaması PlayAll’u kullanıcılara sundu

Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.