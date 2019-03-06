Atletler Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için İstanbul'a gelecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan'da parkur rekortmenlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Spor İstanbul ve Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, kadınlar kategorisinde 2017 yılında 1:06:19'luk derecesi ile yarı maraton parkur rekorunu kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich ve erkekler kategorisinde 2018 yılında parkur rekorunu kırarak 59:50'lik derecesi ile Türkiye'yi bir saatin altında yarı maraton koşulan 17 ülkeden biri yapan Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn yeni rekorlar için geri dönüyor.

24 yaşındaki atlet Chepngetich sadece yarı maratonda değil, aynı zamanda Kasım ayında koşulan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda elde ettiği derece ile de Türkiye topraklarının en hızlı kadın atleti unvanını elinde bulunduruyor. Maratonda 42 kilometreyi 2:18:35 ile tamamlayan Chepngetich, elde ettiği derece ile tüm zamanların en iyi yedinci kadın maratoncusu olmuştu.