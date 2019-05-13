FİNANS

Atmaca füzesi için geri sayım

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 09:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca, 200 kilometrenin üstündeki menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında göreve hazırlanıyor - Seri üretim sözleşmesi 29 Ekim 2018 gibi anlamlı bir günde imzalanan Atmaca'nın seri üretim hattı kalifikasyon çalışması yürütülüyor - İlk olarak MİLGEM korvetlerine entegre edilecek Atmaca ile yapılacak atışlı testlerin yakın dönemde gerçekleştirilmesi planlanıyor - Atmaca füzesi yaklaşık 1-1,5 yıl içinde gemilerde görülmeye başlanacak - ROKETSAN Deniz Füze Sistemleri Proje Müdürlüğü Takım Lideri Emrah Özdemir: - "Atmaca füzesiyle gemilerimiz milli bir güce kavuşacak ve caydırıcılıkları önemli oranda artacak. Ülkemiz için çok büyük bir kazanım"

GÖKSEL YILDIRIM - Dünyadaki örneklerinden üstün özelliklere sahip olan ve seri üretim sözleşmesi imzalanan Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca, 1-1,5 yıl içinde gemilerde görülmeye başlanacak.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve günümüz teknolojisinin kazanımlarını bünyesinde barındıran Atmaca ile satıhtan satha füzeler alanında yeni bir dönem başlayacak.

Şirketin ilk defa 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilediği özgün ürünlerinden biri olan Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettirecek.

Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ve ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor.

- Gemilere entegrasyon çalışmaları sürüyor

Atmaca, yapısal tasarımı ile de fark yaratıyor. Güdümlü mermi, gelişen teknolojiler doğrultusunda, ağırlığın azaltılması ve yapısal dayanımın artırılması için kompozit malzeme teknolojileri kullanılarak tasarlandı ve füzenin üretiminde, bu teknolojilerden azami ölçüde yararlanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ROKETSAN arasında imzalanan sözleşmeyle seri üretim çalışmaları başlayan Atmaca güdümlü mermisinin, Deniz Kuvvetleri envanterindeki platformlara entegrasyon çalışmaları da bir taraftan sürdürülüyor. İlk olarak MİLGEM korvetlerine entegre edilecek Atmaca Silah Sistemi ile yapılacak atışlı testlerin yakın dönemde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ROKETSAN, Atmaca ile gemilerin vurucu gücünü oluşturacak kritik bir sistemin de tedarikçisi haline gelecek. Dünya üzerinde Atmaca ile aynı sınıfta yer alan, az sayıda farklı çözüm bulunuyor.

- En uzun menzilli ürünlerden biri

ROKETSAN Deniz Füze Sistemleri Proje Müdürlüğü Takım Lideri Emrah Özdemir, AA muhabirine, Atmaca Projesi'nin, SSB koordinasyonunda 2009'da ROKETSAN yükleniciliğinde başladığını söyledi.

Atmaca'nın gemiden gemiye saldırıda ana silah olduğunu belirten Özdemir, "Atmaca füzesiyle gemilerimiz milli bir güce kavuşacak ve caydırıcılıkları önemli oranda artacak. Bu tamamen milli olarak geliştirilmiş bir füzeyle yapılıyor. Bu anlamıyla ülkemiz için çok büyük bir kazanım." dedi.

Projenin başlaması sonrası turbojet motorlu ve daha uzun menzile giden Atmaca yapımı kararı alındığına işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu karar oldukça önemliydi. Çünkü bu değişikliklerle Atmaca dünyadaki benzerlerinden çok daha ileri bir güdümlü mermi, füze oldu. Dünyadaki örneklerine baktığınızda hiç olmayan bir özellik, 'veri bağı' Atmaca'da var. Veri bağı ile Atmaca uçuşuna başladıktan sonra gerekli yerlerden, gemi veya başka bir istasyon olabilir, füzenin görevi güncellenebiliyor. Yani ilk çıktığı hedefe gitmek zorunda değil. Yeni bir hedef verebiliyorsunuz veya şartlar değişirse görevi iptal edebiliyorsunuz. Bu oldukça önemli ve benzerlerine göre Atmaca'yı öne çıkaran bir özellik. Ayrıca menzil olarak en uzağa giden güdümlü mermilerden biriyiz hatta en uzunuyuz diyebilirim. Bu anlamda da çok büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Atmaca'yı Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize kazandırdığımız için de mutluyuz."

- "Tüm gemilere veriyor olacağız"

Emrah Özdemir, Atmaca'nın seri üretim sözleşmesinin Cumhuriyet'in ilan edildiği çok anlamlı bir günün yıl dönümü olan 29 Ekim 2018'de imzalandığını bildirdi.

Şu anda seri üretim hattı kalifikasyon çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Atmaca füzesini yaklaşık 1-1,5 yıl içinde gemilerimizde görüyor olacağız. SSB ve Deniz Kuvvetlerinin yapacağı planlama dahilinde yavaş yavaş tüm gemilere Atmaca füzesini vereceğiz. Böylece artık bilfiil kullanılan, Türk Deniz Kuvvetlerinin caydırıcılığının artırıldığı bir ortama hep birlikte kavuşacağız. Atmaca'nın dünyadaki örneklerinden üstün özellikleri ve büyük bir potansiyeli var. Doğru şartlar oluşursa ihracatta da önü açık olur diye düşünüyorum."

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacakBayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak
Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyorSimav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atmaca füzesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı füze MİLGEM ROKETSAN

En Çok Okunan Haberler

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Lezzeti tescillendi! Kütahya'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Lezzeti tescillendi! Kütahya'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum...

Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak

Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak

Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor

Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor

Bulgaristan'da 4'üncü fabrikasını açan Türk şirketi, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlıyor

Bulgaristan'da 4'üncü fabrikasını açan Türk şirketi, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlıyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.