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Atmaca Gayrimenkul'den yabancıya konut satışında rekor

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca: - "Ocak ayında yüzde 81,9’luk artışla yabancı yatırımcı oranında tarihte en yüksek ocak satış rakamlarını yakalamıştık. Şubat’ta yüzde 92.1’lik artışla, hem geçtiğimiz yılın şubat ayına hem de geçen aya oranla artış sağlamayı başardık"

İSTANBUL (AA) - Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "Ocak ayında yüzde 81,9’luk artışla yabancı yatırımcı oranında tarihte en yüksek ocak satış rakamlarını yakalamıştık. Şubat’ta yüzde 92,1’lik artışla, hem geçtiğimiz yılın şubat ayına hem de geçen aya oranla artış sağlamayı başardık." ifadelerini kullandı.

Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, konut satışlarında yabancı yatırımcı oranındaki artışın, iç talepte zaman zaman yaşanan durgunluğun panzehiri olduğunu dile getirerek, yabancıya satılan konuttaki artışın, yatırımcılar açısından da yeni proje geliştirme ve var olan projelerin sürdürülebilirliği açısından ciddi bir katkı sağladığına işaret etti.

Adem Atmaca, şunları kaydetti:

"Ocak ayında yüzde 81,9’luk artışla yabancı yatırımcı oranında tarihte en yüksek ocak satış rakamlarını yakalamıştık. Şubat’ta yüzde 92.1’lik artışla, hem geçtiğimiz yılın şubat ayına hem de geçen aya oranla artış sağlamayı başardık. Buradan bakınca 2019 yılında artış trendinin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz.

Yabancı yatırımcı, gelişim potansiyeli olan lokasyonları tercih ediyor. Bahçeşehir’in gelişimine liderlik eden projelerimizin sunduğu prestij, yabancı yatırımcıyı cezbediyor. İstanbul’un çok hızlı bir gelişim potansiyeli bulunan Bahçeşehir, bu açıdan yabancıların markajında bulunuyor. Projelerimizin sunduğu yüksek katma değer, onların talepleriyle eşdeğerli olarak artıyor. Artan talep projelerimizin değerini de yükseltiyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı talebi arttıkça yerli yatırımcı da kazanıyor."

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Atmaca Gayrimenkul

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