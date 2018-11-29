ATO 28. Dönem 8. Olağan Meclis Toplantısı

ATO komitelerinin gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Baran, yönetim kurulu olarak kendilerinin de 16 bakanlığı ve 120 ayrı kurumu ziyaret ederek üyelerinin talep, sorun ve çözüm önerilerini muhataplarına ulaştırdıklarını bildirdi.

Son dönemde Türk lirasının değer kazanmaya, dolar kurunun da gerilemeye başladığını anımsatan Baran, ATO olarak kendilerinin de bu sürece katkıda bulunmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Hükümetimiz reel sektörü rahatlatmak için birtakım düzenlemeler yaparak adımlar atıyor ancak bütün sorunlarımız çözümlenmiş durumda değil." dedi.

"Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla 479 milyon liralık kredi hacmi oluşturmuştuk. Başvurular 18 Eylül'de başlamıştı. 28 Kasım itibarıyla 2 bin 747 üyemiz 454 milyon lira kredi kullandı. Böylece son iki yıllık dönemde, 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk ve yaklaşık 14 bin üyemiz bu imkandan yararlanarak finansman ihtiyacını gidermiş oldu. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na katıldık ve oda sicil belgelerini yüzde 10 indirimle verdik."

Kamuya, alt ve üstyapı işi üstelenen üyelerinin fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi beklediğinin altını çizen Baran, "Bu konularda da çözümlerin hızlıca devreye girmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Üyelerini elektronik ticarete yönlendirmek, iş geliştirmelerini sağlamak için PTT AŞ ile iş birliği yapmak üzere çalışma toplantıları düzenlediklerini ifade eden Baran, konuyla ilgili detaylı bilgi alışverişi için küçük bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve bu grubun çalışmaları doğrultusunda elektronik ticareti geliştirmek için yeni adımlar atacaklarını bildirdi.

Baran, dünyada, e-ticaret hacminin 2 trilyon dolara ulaştığını değinerek, Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması bakımından e-ticaretin çok önemli olduğunu anlattı.

Meslek komitesine seslenen Baran, şöyle devam etti:

"ATO'nun temeli 67 meslek komitesidir. 157 bin üyemizi sizler temsil ediyorsunuz. Sektörlerinizi, mesleğinizi, dükkan komşunuzu, çarşınızı, sitenizi en iyi siz biliyorsunuz. Sektörünüzün nabzını en iyi tutan sizlersiniz. Son dönemde yaşanan gelişmelerden görüyoruz ki bu konuda da başarılısınız. Sizler doğru çalışmaları yaptığınız ve bize ulaştırdığınız zaman bizleri de doğru çalışmaları yapmak konusunda yönlendirmiş oluyorsunuz. Biz desteğinizi her zaman hissediyoruz."