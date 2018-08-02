ATO 4 genç girişimciyi yurt dışına gönderecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından "Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi (SPARKS)" kapsamında eğitimlerini tamamlayan girişimci adayları, staj için proje ortağı ülkelere gönderilecek.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, SPARKS Projesi'nin toplantısı ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada, oda olarak girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni girişimcilerin iş hayatına katılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Bu çalışmalarla ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ATO'nun yürüttüğü SPARKS Projesi'nin genç işsizlik sorununu çözüme kavuşturmak ve kendi işini kurmak isteyen genç girişimci adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olduğunu bildirdi.

Genç girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları tespit ederek bunlara uygun ihtiyaç analizleri hazırlayacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Oda olarak girişimcilik ruhunun aşılanması ve gelecekte girişimci sayısının artırılması için yürüttüğümüz ve katkıda bulunduğumuz çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız." değerlendirmesinde bulundu.