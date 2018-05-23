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ATO aidatlarına yeniden yapılandırma

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

ATO üye aidatı ve munzam aidat borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirildi - ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) üye aidatı ve munzam aidat borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, oda üyeleri geçmiş döneme ait üye aidatı ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın, 31 Temmuz'a kadar ATO Mali İşler Müdürlüğüne başvurarak yeniden yapılandırabilecekler.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan ATO üyeleri, geçmiş dönem aidat borçlarını isterlerse temmuz ayı sonuna kadar tek seferde, isterlerse ilk taksiti temmuzda başlamak üzere 6 eşit taksitle ödeyebilecekler.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeniden yapılandırmanın aidatlarını ödeyememiş üyeler için iyi bir imkan olduğunu belirterek, "Üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ATO Gürsel Baran yeniden yapılandırma

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