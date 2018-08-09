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ATO Başkanı Baran, Borusan CAT'in açılışına katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Ülkemizin iş makineleri sektöründeki pazar payını ve rekabet gücünü daha yukarı taşımak için yüksek teknolojiyi esas alan bir yapıyı devreye sokmamız gerekiyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ülkemizin iş makineleri sektöründeki pazar payını ve rekabet gücünü daha yukarı taşımak için yüksek teknolojiyi esas alan bir yapıyı devreye sokmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Borusan CAT Revizyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Baran, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iş makineleri pazarında Avrupa'da 5'inci, dünyada 8'inci sırada olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde iş makineleri alanında faaliyet gösteren firmaların yüzde 40'ının Ankara'da bulunduğunu aktaran Baran, Ankara'dan 100'ün üzerinde ülkeye sektör ürünlerinin ihraç edildiğini bildirdi.

Baran, en önemli ihracat pazarlarının Romanya, Tunus, Irak, İran, İngiltere, İtalya, Almanya ve Cezayir olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin iş makineleri sektöründeki pazar payını ve rekabet gücünü daha yukarı taşımak için yüksek teknolojiyi esas alan bir yapıyı devreye sokmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.

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