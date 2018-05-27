FİNANS

ATO Başkanı Baran GTİ Başkan Vekili seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Baran GTİ Başkan Vekili seçildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nde (GTİ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 137 Oda ve Borsa'nın ortaklığıyla 2005'de kurulan GTİ'nin Başkan Vekili oldu.

Açıklamada, GTİ yönetiminde Arif Parmaksız'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Gürsel Baran'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ulvi Sakarya'nın Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi, Akgün Altuğ'un Yönetim Kurulu Üyesi, Murat Kırlangıç'ın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığı ifade edildi.

GTİ'nin Türkiye'nin gümrük kapılarının modernize edilerek uluslararası standartlarda hizmet sunmasına ilişkin modernizasyon çalışmalarına başladığı kaydedilen açıklamada, Habur, Cilvegözü, Sarp, Hamzabeyli, Kapıkule ve Nusaybin Sınır Kapılarında çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda, söz konusu sınır kapılarında, idari ve ticari binalar, giriş-çıkış kontrol üniteleri, arama hangarları, kaçak eşya depoları, peronlar, kantarlar, sosyal tesisler, TIR park alanları inşa edildi. GTİ'nin ön kaynaklarıyla finanse edilen çalışmalarda, X-Ray araç tarama sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre kamera ve güvenlik sistemleri faaliyete geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ATO başkan vekili GTİ Gürsel Baran

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