ATO Başkanı Baran kadın üyelerle buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadın girişimci oranının yüzde 8 seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, "Yeni iş sahaları oluşturarak kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve ekonomiyi büyütmenin yolu kadın girişimciliğin teşvik edilmesinden geçiyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Oda Meclisi ve meslek komitelerinin kadın üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kadın üyelerle sektörlerin sorunları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadın girişimci oranının yüzde 8 seviyesinde olduğunu ifade eden Baran, "Yeni iş sahaları oluşturarak kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve ekonomiyi büyütmenin yolu kadın girişimciliğin teşvik edilmesinden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO organlarındaki kadın üye sayısının 14 Nisan seçimleriyle artmasına rağmen yetersiz olduğunu vurgulayarak, bunu daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

ATO Meclis Üyesi Belgin Sağdıç da sektör sorunlarını ATO gibi güçlü bir sivil toplum kuruluşunun çatısı altında çözmek ve sektörleri daha ileriye taşımak için görev üstlendiklerini ifade etti.