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ATO Başkanı Baran kadın üyelerle buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Yeni iş sahaları oluşturarak kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve ekonomiyi büyütmenin yolu kadın girişimciliğin teşvik edilmesinden geçiyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadın girişimci oranının yüzde 8 seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, "Yeni iş sahaları oluşturarak kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve ekonomiyi büyütmenin yolu kadın girişimciliğin teşvik edilmesinden geçiyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Oda Meclisi ve meslek komitelerinin kadın üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kadın üyelerle sektörlerin sorunları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadın girişimci oranının yüzde 8 seviyesinde olduğunu ifade eden Baran, "Yeni iş sahaları oluşturarak kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve ekonomiyi büyütmenin yolu kadın girişimciliğin teşvik edilmesinden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO organlarındaki kadın üye sayısının 14 Nisan seçimleriyle artmasına rağmen yetersiz olduğunu vurgulayarak, bunu daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

ATO Meclis Üyesi Belgin Sağdıç da sektör sorunlarını ATO gibi güçlü bir sivil toplum kuruluşunun çatısı altında çözmek ve sektörleri daha ileriye taşımak için görev üstlendiklerini ifade etti.

Komitelerde 17, ATO Meclisi’nde ise 2 kadın üye bulunduğuna işaret eden Sağdıç, gelecek dönemde daha fazla kadın üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sağdıç, bu hedefe, yapılacak çalışmalarla ulaşılacağını belirterek, "İş dünyasındaki kadın temsilcilere yapacağımız çalışmalar ve yürüteceğimiz projelerle örnek ve model olmalı, onları bu sorumlulukları almaya teşvik etmeliyiz. ATO her konuda olduğu gibi bu konuda da öncülük edecek ve diğer odalar nezdinde de lokomotif görevi görecektir." ifadesini kullandı.

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Ankara Ticaret Odası ATO Gürsel Baran kadın girişimci

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