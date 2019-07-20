ATO Başkanı Baran TTSO'yu ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin ekonomi için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretli ürünlerimizin kalkınmada itici güç olması ve büyüyen uluslararası ticaretteki payının artırılmasına katkı vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Baran ve beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin ikincisini 19-21 Eylül tarihlerinde düzenleyeceklerini dile getirerek, Trabzon'un bu organizasyona çok güçlü biçimde katılım sağlamasını beklediklerini söyledi.

Zirvenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirileceğini belirten Baran, zirvenin temasının "Anadolu'dan dünyaya" olduğunu bildirdi.

Baran, şöyle devam etti:

"İllerimizin, bölgelerimizin coğrafi işaretli ürünleri ekonomi için büyük bir değer oluşturuyor. Coğrafi işaretli ürünlerimizin kalkınmada itici güç olması ve büyüyen uluslararası ticaretteki payının artırılmasına katkı vermeyi hedefliyoruz. Trabzon'un marka değeri yüksek fındığı, çayı, hasır bileziği, tereyağı, Akçaabat köftesi, Sürmene bıçağı, Hamsiköy sütlacı, Keşan bezi gibi nice ticari değeri yüksek ürünleri var. İşte bu zenginliğimizi uluslararası ticarete açmak istiyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin ihracattaki payını artırmayı hedefliyoruz. Zirvede bu ürünleri satış imkanı da sağlayacağız."