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ATO Başkanı Baran: Türkiye, savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Artık rüzgara göre yön değiştirme dönemi geçti.

ATO Başkanı Baran: Türkiye, savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Artık rüzgara göre yön değiştirme dönemi geçti. Rüzgara yön verme zamanı geldi. Türkiye savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi" dedi.
Bolu'da, ATO ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (OAİB) organize ettiği '2050'ye Doğru Ankara İhracat Stratejisini Belirleme Çalıştayı' gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya ATO Başkanı Gürsel Baran, OAİB Başkanı Şerafettin Ceceli ve çok sayıda iş insanı katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gürsel Baran, "Türkiye'nin 1980'de ihracatı yalnızca 3 milyar dolardı. Aradan geçen sürede, kendi rekorunu kırarak 168 milyar dolara ulaştı. İhracatta sanayi ürünleri payının yüzde 90'ı aşması büyük başarı oldu. Türkiye’nin ihracat potansiyelini büyütmek için 2023 yılında hedef olarak, 500 milyar dolar ihracat, 1 trilyon dolar dış ticaret hacmi ve 2 trilyon dolar milli gelir planlandı" dedi.
TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ İHRAÇ EDER HALE GELDİ
İhracatın geliştirilmesinin, pek çok unsurla doğrudan ilgili olduğunu belirten Baran, "Bunun için yeni planlamalar yapmalı, stratejiler belirlemeli ve metotlar oluşturmalıyız. Hedefler ülkemizin tek bir bölgesinin değil, bütün bölgelerinin kapasitesinin en üstünde üretim yapması ve ihracat gerçekleştirmesiyle ancak yakalanabilir. Tabi adı üzerinde hedef, ulaşılmak istenen noktayı ifade ediyor. Bu hedefe ulaşmak için ihracatımızı katlayarak artırmamız gerekiyor. Artık rüzgara göre yön değiştirme dönemi geçti. Rüzgara yön verme zamanı geldi. Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi alanında yaptığı buydu. Israrlı gayretleriyle Türkiye savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi" diye konuştu.
ANKARA OYUN YAZILIMINDAN 1 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİYOR
OAİB Başkanı Şerafettin Ceceli de, mevcut mesleklerin yüzde 60’tan fazlasının yakın zamanda kaybolacağını belirterek, geleceğin gerekliliklerine odaklanılması gerektiğini belirtti. Ceceli, oyun yazılımı ve teknolojileri gibi katma değeri yüksek işlerden Ankara’nın 1 milyar dolar gelir elde ettiğini ifade ederek, ihracatı arttırmak için yeni plan ve stratejilerin oluşturulması gerektiğini söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Rektör Yardımcısı Emre Alkin’in katılımıyla 'Güncel Dünya Ekonomisi ve Global Politik Görünüm' başlıklı panel gerçekleştirildi.

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ATO Başkanı Baran: Türkiye, savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldiATO Başkanı Baran: Türkiye, savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldiATO Başkanı Baran: Türkiye, savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldiATO Başkanı Baran: Türkiye, savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi

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