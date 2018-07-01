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ATO Başkanı Baran U11 Miniminikler Futbol Şenliği'ne katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U11 Miniminikler Futbol Şenliği kapanış etkinliğine katılarak takımlara madalyalarını verdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) U11 Miniminikler Futbol Şenliği kapanış etkinliğine katılarak takımlara madalyalarını verdiği belirtildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen AASKF U11 Miniminikler Futbol Şenliği kapanış etkinliğine katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir kalkan olduğunu ifade etti.

Gençliğinde Kavaklıdere Spor Kulübü'nde 5 yıl futbol oynadığını anlatan Baran, o yıllarda 19 Mayıs Stadı'nın yazın toz toprak, kışın ise çamur içinde olduğunu belirtti. Baran, futbol oynamanın yanı sıra aile bütçesine katkıda bulunmak için uzun yıllar 19 Mayıs Stadyumu'nda seyircilere oturmaları için eski gazete sattığını kaydetti.

AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu da U11 liginin futbol şöleni havasında geçtiğini belirterek, "Hedefimiz yarının sağlıklı, zeki ve çevik bireylerinin yetişmesine bir nebze de olsun katkı sunmaktır. Her geçen gün dijitalleşen dünyada çocukları elektronik cihazlardan kafalarını kaldırıp fiziksel aktivitelerin yoğun olduğu, gerçek bir mücadeleyi yaşayabilecekleri, kazanmayı, kaybetmeyi, hatalardan ders çıkarmayı ve kendilerini geliştirmeyi öğrenebilecekleri bu sahalara çekmek için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Baran, takımlara madalyalarını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası ATO Gürsel Baran

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