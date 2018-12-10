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ATO Başkanı Baran'dan büyüme değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: - "Türkiye, yaşanan kur hareketliliği ve fiyatlardaki yükselmeye rağmen büyümesini sürdürdü"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye, yaşanan kur hareketliliği ve fiyatlardaki yükselmeye rağmen büyümesini sürdürdü." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte kaydettiği yüzde 1,6'lık büyümeyi değerlendirdi.

Türkiye'nin, yaşanan kur hareketliliği ve fiyatlardaki yükselmeye rağmen büyümesini sürdürdüğüne dikkati çeken Baran, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) adım adım uygulanmasıyla ekonomideki yapısal sorunların kökünden çözülebileceğine işaret etti.

Baran, Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın ilk çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte de yüzde 5,3 büyüme kaydettiğini hatırlattı.

Türkiye ekonomisindeki olağanüstü dönemin YEP kapsamında dengelenme ve disipline yönelik tedbirlerle kontrol altına alındığını vurgulayan Baran, "KDV, ÖTV indirimlerinden, SGK prim borçlarının taksitlendirilmesine, finans sektörüne olan borçların yeniden yapılandırılmasından bazı ürünlerin satışında taksit sayısının artırılmasına kadar alınan tedbirler yerini buldu ve büyüme ivmeyi düşürerek de olsa devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ekonomideki yaşanan sıkıntının dış saldırılar sebebiyle olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ekonomisinin, sağlamlığını kanıtladığını belirtti. Baran, kur ve faiz döngüsünün kırılmasıyla oluşan dengelenmeyle yeniden büyümeye odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

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