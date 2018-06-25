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ATO Başkanı Baran'dan Erdoğan'a kutlama

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 00:05 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Milletimiz, sandıkta tüm dünyaya demokrasi dersi verdi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı, "Milletimiz, sandıkta tüm dünyaya demokrasi dersi verdi." ifadesini kullandı.

Baran, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, son dönemin en yüksek katılımlı seçiminin gerçekleştiğine dikkati çekti. Milletin, özgür iradesiyle kendini yönetecek Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandığını belirten Baran, sandıktan demokrasi zaferinin çıktığını vurguladı.

Milletinin oylarıyla siyasi ekonomik tetikçilere en güzel cevabı verdiğine işaret eden Baran, "Milletimiz, sandıkta tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında 2023 hedeflerine daha güçlü ve güvenli bir şekilde ilerleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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ATO Cumhurbaşkanlığ Gürsel Baran recep tayyip erdoğan

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