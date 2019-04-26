ATO Başkanı Baran'dan Filistin'e destek mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamal Obedat'ın, Filistin ile Türkiye'nin ticaretinin geliştirilmesi için ATO ile iş birliği protokolü imzalama önerisine, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Protokol imzalamak da dahil her türlü adımı atmaya hazırız." ifadeleriyle karşılık verdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Obedat ve beraberindeki heyet, Baran’ı makamında ziyaret etti.

Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Obedat, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için ATO ile ticaret dahil her türlü iş birliği için protokol imzalamak istediklerini söyledi.

ATO Başkanı Baran, Obedat’ın teklifine "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Protokol imzalamak da dahil her türlü adımı atmaya hazırız." karşılığını verdi.

Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunu belirten Baran, "Filistin, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri için değil, milletimiz için de önemli bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2009 yılında başbakan olarak görev yaptığı sırada Davos’ta yaptığı "One minute" çıkışını hatırlatarak, o çıkışın Türk halkının Filistin’e bakışının özeti olduğunu vurguladı.