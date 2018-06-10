ATO Başkanı Baran'dan oda meclis üyelerine iftar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Oda meclis üyelerine Gölbaşı'ndaki evinin bahçesinde iftar yemeği verdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, ülke üzerinde çok çeşitli oyunlar oynandığını, bu nedenle ülkenin bekası için herkesin birbirine kenetlenmesi gerektiğini kaydetti.

ATO üyelerine daha iyi hizmet vermek için göreve başladıklarında Odanın altyapısını yenileme ihtiyacı hissettiklerini bildiren Baran, "Üyelerimizin daha iyi hizmet alması adına neler yapılabileceğinin uğraşısındayız. Üyelerimizin önünü açmamız lazım. 181 meclis üyemizin 110'u değişti. Çok ciddi bir gençleşme var. Ankara'da bağlı bulunduğumuz sektörlerin problemlerini dert edindik. Sektörlerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, sorunlarını nasıl çözeriz, tüccarın önünü nasıl açarız? Hepimizin derdi bu." açıklamasında bulundu.

Baran, Ankara'nın artık savunma sanayisinde Türkiye'nin merkezi konumunda olduğunu, kentin sağlık alanında da önemli bir potansiyeli bulunduğunu ifade etti.