ATO Başkanı Baran'dan Vali Şahin'e ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki heyetle Ankara Valisi Vasip Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, İstanbul Valiliğinde gösterdiği başarılı çalışmaların üzerine Vali Şahin'in Ankara’ya atanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu yönetimine gösterdiği özenin bir özeti olduğunu belirterek, Şahin'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
ATO'nun çalışmaları hakkında Şahin'e bilgi veren Baran, Oda komitelerinin hazırladığı sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir dosya sundu.
Akyurt'ta yapımı devam eden fuar alanı hakkında bilgi veren Baran, "Fuar alanı bittiğinde Ankara’nın ticari hayatına büyük değer katacak." ifadesini kullandı.
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