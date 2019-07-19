FİNANS

ATO bayram tatilinin uzatılmamasını istedi

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Uzun tatillerde üretim ve ticaret kesintiye uğruyor. Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım, üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uzun tatil sürelerinin üretim ve ticareti kesintiye uğrattığını belirterek, "Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım, üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, uzun bayram tatillerinde turizm bölgelerinde ekonomik hareketliliğin arttığına ancak kentlerde üretim ve ticaretin kesintiye uğradığına dikkati çekti.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışındaki sektörlerde iş hacmini daraltacağının altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Turizm bizim bacasız sanayimiz. Turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu yıl yabancı turist sayısında da artış var, turizm bölgelerindeki doluluk oranları da üst seviyelerde. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın zamanı turizm sezonuna denk geliyor. Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım. Üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım."

Baran, turizm dışındaki sektörlerde esnaf ve tüccarların iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatillerinin çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozduğunun ifade ederek, tatil sürelerinin ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmasını talep etti.

Hepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyorHepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyor
Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-HaymePegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme
Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığıAmik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı

Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

İTHİB/Öksüz: Nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için çalışmalara başladık

İTHİB/Öksüz: Nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için çalışmalara başladık

TOBB-Kurulan şirket sayısı Haziran’da aylık yüzde 31.27 azaldı

TOBB-Kurulan şirket sayısı Haziran’da aylık yüzde 31.27 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.