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ATO: Çiftçimiz emeğinin karşılığını sonuna kadar alacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 12:46 | Son Güncelleme

ADANA Ticaret Borsası (ATO) Başkanı Şahin Bilgiç, 2 yıldır faaliyet gösteren ve günden güne artan lisanslı depoların hem bölge hem de ülke tarımı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Ticaret Borsası (ATO) Başkanı Şahin Bilgiç, 2 yıldır faaliyet gösteren ve günden güne artan lisanslı depoların hem bölge hem de ülke tarımı için büyük önem taşıdığını söyledi. Bilgiç, kampüs alanında kapasitesi 50 bin tonu bulan lisanslı depoların bulunduğunu belirterek, depolara ürünlerini getirmek isteyen üreticilere devletin nakliye ve analiz desteği verdiğine de dikkat çekti. Merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Bulvarı üzerinde bulunan Adana Ticaret Borsası tesislerinde hizmet veren lisanslı depoların ülke tarımının gelişmesi açısından hayati önem taşıdığını anlatan ATO Başkanı Şahin Bilgiç, "Kampüs alanımızda 50 bin ton kapasitesi olan lisanslı depolar bulunmaktadır. Depolarımızda şu an büyük çoğunluğu buğday ve mısır olan ürünlerimiz bulunuyor. Lisanslı depoculuk hem bölge hem de ülke tarımı için çok önemli. Çünkü bu sistem tarım ürünlerinin istikrarlı bir şekilde stoklanmasına, pazarlanmasına ve kalitesini kaybetmeden uzun yıllar boyunca bekletilmesine olanak sağlıyor. Özellikle hasat döneminde fiyatların düşük olması konusunda lisanslı depoculuk önemli bir rol oynayacak. Ürünlerini depolara getiren tüm çiftçilerimiz emeğinin ve alın terinin karşılığını sonuna kadar alacaklardır" diye konuştu. BEYAZ ALTIN İÇİN LİSANSLI DEPOLAR GELİYOR Çukurova Bölgesi’nin en önemli tarım ürünlerinden olan pamuk için de lisanslı ürün depoları kurulacağını vurgulayan Başkan Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti: "Yakın zamanda Adana Ticaret Borsası tesislerinde ‘beyaz altın’ diye tabir ettiğimiz pamuk için de 50 bin tonluk lisanslı depo kurulacak. Çünkü pamuk bu bölgenin en önemli ve filmlere konu olmuş ürünüdür. Bu çalışmalarla beraber inşallah pamukta da üreticilerimizin üst düzeyde verim almalarını sağlayacağız. Bu sayede, stratejik bir ürünümüz olan pamukta dışa bağımlılığımızı da azaltmış olacağız." ÜRÜNÜNÜ DEPOYA GETİRENE DEVLET DESTEĞİ Lisanslı depolara ürünlerini getirmek isteyen üreticiler için devlet desteği olacağını ve böylece sistemin hızla gelişeceğini söyleyen Başkan Bilgiç, "Devlet, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmek isteyen üreticiler için çeşitli avantajlar sunuyor. Kredi olanakları mevcut. Çiftçinin ürününün muhafaza edildiği lisanslı deponun kirasını 6 ay boyunca devlet karşılıyor. Bu şekilde çiftçinin yükü hafiflemiş oluyor" diye konuştu. Aynı zamanda yakında ürünlerini depoya getiren üreticilere kamyon başına 25 TL navlun ve analiz desteği de verileceğini belirten Bilgiç, gelen her ürünün lisanslı depolarla aynı alanda bulunan laboratuvarda birçok analizden geçtiğini ve kaliteli olmayan, bozulmuş ürünlerin depolara alınmadığını vurguladı. BİR MİLYON TON KAPASİTEYE ULAŞACAĞIZ Adana olarak 2019 yılı sonunda lisanslı depoların ürün kapasitesini 1 milyon ton seviyesine çıkaracaklarını söyleyen Başkan Bilgiç, şöyle konuştu: "Lisanslı depolarımız hem sayı hem de kapasite olarak artmaya devam edecek. 2019 sonunda 1 milyon ton seviyesine ulaşacağız. Üreticilerimiz de zamanla bu sitemi daha iyi tanıyacak ve kullanacak. Depolarımız hakkında yeterli bilgisi olmayan çiftçilerimize sesleniyorum. Gelin burada uzmanlarımız tarafından her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenin. Hem ülke tarımı hem de siz kazanın."

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