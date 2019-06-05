ATO Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi için kolları sıvadı

Ankara Ticaret Odasınca (ATO) düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, 19-21 Eylül tarihlerinde "Anadolu'dan dünyaya" temasıyla yapılacak. ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yöresel ve geleneksel ürünlerini Ankara'dan dünyaya pazarlama amacıyla organize edilen zirve ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, 2017'de gerçekleştirdikleri ilk zirvede kazandıkları deneyimle ikinci zirveye hazırlandıklarını belirtti. Baran, "Geleneksel ve yöresel ürünlerimiz değer kazanacak, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Ankara'dan dünyaya ulaşacak." ifadesini kullandı. - "Türkiye küresel pazarda yerini mutlaka alacaktır" Coğrafi işaretli ürünler pazarının küresel büyüklüğünün 200 milyar doları aştığına dikkati çeken Baran, Türkiye'nin bu pazarda hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını ifade etti. Baran, şunları kaydetti: "Bu pazardan, 600'ün üzerinde coğrafi işaretli ürünü bulunan Fransa 18 milyar dolar, 500'ün üzerinde coğrafi işaretli ürünü bulunan İtalya 12 milyar dolar pay alırken, Türkiye'nin 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret tescili alabilecek ürünüyle seyirci konumunda olması kabul edilemez. Türkiye bu pazarda yerini mutlaka alacaktır."

Coğrafi işaret olarak tescillenebilecek ürünlerle ilgili de çalışmalar yürüttüklerini bildiren Baran, bugüne kadar "Ankara Simidi", "Ankara Döneri", "Ankara Tavası" ve "Erkeç Pastırması"nı tescil ettirdiklerini anımsattı. Baran, "Ankara Tiftiği" için de başvuru yaptıklarını ifade etti. - 10 oturum 50'den fazla konuşmacı Üç gün sürecek zirve kapsamında konferanslar, Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı, eğitim programları, ikili iş görüşmeleri ve saha etkinlikleri gerçekleştirilecek. Zirve'ye, 10 oturum kapsamında, 50'den fazla konuşmacı katılacak. Coğrafi işaretler konusunun bilimsel, ticari ve hukuki yönleri ayrıntılarıyla aktarılacak. Katılımcılar, coğrafi işaretlere ilişkin bilgi ve gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de başarı hikayeleriyle alanında örnek teşkil eden kanaat önderleri, akademisyenler, bilim insanları, ulusal ve uluslararası düzeydeki politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların yöneticileri ve uzmanlarından dinleyebilecek. - 200'den fazla yöresel ürün standı kurulacak