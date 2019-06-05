FİNANS

ATO Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi için kolları sıvadı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

Zirve, 19-21 Eylül tarihlerinde "Anadolu'dan dünyaya" temasıyla gerçekleştirilecek - ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Geleneksel ve yöresel ürünlerimiz değer kazanacak, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Ankara'dan dünyaya ulaşacak"

Ankara Ticaret Odasınca (ATO) düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, 19-21 Eylül tarihlerinde "Anadolu'dan dünyaya" temasıyla yapılacak.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yöresel ve geleneksel ürünlerini Ankara'dan dünyaya pazarlama amacıyla organize edilen zirve ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, 2017'de gerçekleştirdikleri ilk zirvede kazandıkları deneyimle ikinci zirveye hazırlandıklarını belirtti.

Baran, "Geleneksel ve yöresel ürünlerimiz değer kazanacak, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Ankara'dan dünyaya ulaşacak." ifadesini kullandı.

- "Türkiye küresel pazarda yerini mutlaka alacaktır"

Coğrafi işaretli ürünler pazarının küresel büyüklüğünün 200 milyar doları aştığına dikkati çeken Baran, Türkiye'nin bu pazarda hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını ifade etti.

Baran, şunları kaydetti:

"Bu pazardan, 600'ün üzerinde coğrafi işaretli ürünü bulunan Fransa 18 milyar dolar, 500'ün üzerinde coğrafi işaretli ürünü bulunan İtalya 12 milyar dolar pay alırken, Türkiye'nin 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret tescili alabilecek ürünüyle seyirci konumunda olması kabul edilemez. Türkiye bu pazarda yerini mutlaka alacaktır."

Coğrafi işaret olarak tescillenebilecek ürünlerle ilgili de çalışmalar yürüttüklerini bildiren Baran, bugüne kadar "Ankara Simidi", "Ankara Döneri", "Ankara Tavası" ve "Erkeç Pastırması"nı tescil ettirdiklerini anımsattı. Baran, "Ankara Tiftiği" için de başvuru yaptıklarını ifade etti.

- 10 oturum 50'den fazla konuşmacı

Üç gün sürecek zirve kapsamında konferanslar, Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı, eğitim programları, ikili iş görüşmeleri ve saha etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Zirve'ye, 10 oturum kapsamında, 50'den fazla konuşmacı katılacak. Coğrafi işaretler konusunun bilimsel, ticari ve hukuki yönleri ayrıntılarıyla aktarılacak.

Katılımcılar, coğrafi işaretlere ilişkin bilgi ve gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de başarı hikayeleriyle alanında örnek teşkil eden kanaat önderleri, akademisyenler, bilim insanları, ulusal ve uluslararası düzeydeki politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların yöneticileri ve uzmanlarından dinleyebilecek.

- 200'den fazla yöresel ürün standı kurulacak

Zirve süresince düzenlenecek uygulamalı eğitim kamplarında katılımcılar, coğrafi işaretlere konu ürünler hakkında genel bilgi, ürünlere yönelik markalaşma, e-ticaret, tescil, denetim gibi teknik konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Coğrafi işaretli ürünler alanında potansiyel kariyer planlamasına yönelik rehberlik yapılması ve coğrafi işaretler alanında çalışan ya da bunu hedefleyen profesyonellerin mesleki becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimleri tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Zirve, Kars kaşarından, Malatya kayısısına, Hatay'ın defne sabunundan Pervari balına kadar Türkiye'nin zengin ürünlerinin sergileneceği Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı'na da ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda açılacak, 200'den fazla standın kurulacağı sergide yöresel ürünler, yabancı alım heyetleri, zincir mağaza yöneticileri ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

ATO'nun 28-29 Nisan 2017'de düzenlediği Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde 30 ayrı oturumda 42 konuşmacı coğrafi işaretli ürünlere ilişkin bilgi vermişti. Katılımcı sayısının 15 bini aştığı zirveye, 42 oda ve borsa katılmış, 200'ü aşkın yerel ürün sergilenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO) ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi

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