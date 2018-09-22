ATO Ekonomik İstişare Toplantısı

BOLU (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'ye yönelik kuşatma harekatının herkesi etkilediğini bu nedenle iş dünyasının moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Türkiye üzerinde kötü emelleri olanların yazdığı senaryoların uygulama alanı olamaz." dedi.
Baran, ATO 28. Dönem Meclis Üyeleri'nin katılımıyla, Bolu Koru Otel'de gerçekleştirilen, Ekonomik İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki ekonomik konular ile Ankara'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasında, özellikle Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayısının daha da artırılmasının önemine işaret eden Baran, "3 yeni hattın müjdesini veriyorum. Çok yakın bir sürede Türk Hava Yolları'nın Londra, Roma ve Bakü seferleri başlayacak. Bunların anlaşmaları yapılıp izinler alındıktan sonra 60 gün içinde seferlerimiz başlayacak." diye konuştu.
Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi konumunda olduğunu belirten Baran, son 15 yıllık dönemde dünyanın da kabul ettiği bir başarı hikayesinin yazıldığını vurguladı.
Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi için çok çalışıldığını anlatan Baran, son dönemde yaşanan kur artışının enflasyonun da yükselmesine neden olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin yatırımları dış kaynak kullanarak finanse ettiğini ve bu nedenle dışa bağımlılığın ülke ekonomisinin yumuşak karnı olduğunu vurgulayan Baran, "Cari açığın yüksek olması ve enflasyonun yükselmesi temel sorun olarak gündeme geliyor. İthalatımızın yüzde 75'nin hammadde olduğunu dikkate alarak bu seviyeyi aşağı çekmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.
- "Yaşananlar spekülatif"
Baran, 24 Haziran'daki seçimlerin ardından döviz kurlarında yaşanan yükselişin mantıklı bir açıklamasının bulunmadığına işaret ederek, "Seçim sonrasındaki gelişmeler döviz kurlarıyla ilgili yaşananların spekülatif olduğunu ortaya koydu." dedi.
Türkiye'ye yönelik kuşatma harekatının herkesi etkilediğini, bu nedenle iş dünyasının moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu bildiren Baran, "Türkiye üzerinde kötü emelleri olanların yazdığı senaryoların uygulama alanı olamaz." ifadesini kullandı.
Baran, temeli atılan ve Ankara'da faaliyet gösterecek uluslararası fuar merkezinin 2019 yılında açılacağını da sözlerine ekledi.
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