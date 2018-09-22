ATO Ekonomik İstişare Toplantısı

BOLU (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'ye yönelik kuşatma harekatının herkesi etkilediğini bu nedenle iş dünyasının moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Türkiye üzerinde kötü emelleri olanların yazdığı senaryoların uygulama alanı olamaz." dedi.

Baran, ATO 28. Dönem Meclis Üyeleri'nin katılımıyla, Bolu Koru Otel'de gerçekleştirilen, Ekonomik İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki ekonomik konular ile Ankara'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, özellikle Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayısının daha da artırılmasının önemine işaret eden Baran, "3 yeni hattın müjdesini veriyorum. Çok yakın bir sürede Türk Hava Yolları'nın Londra, Roma ve Bakü seferleri başlayacak. Bunların anlaşmaları yapılıp izinler alındıktan sonra 60 gün içinde seferlerimiz başlayacak." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi konumunda olduğunu belirten Baran, son 15 yıllık dönemde dünyanın da kabul ettiği bir başarı hikayesinin yazıldığını vurguladı.