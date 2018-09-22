ATO Ekonomik İstişare Toplantısı

BOLU (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yatırımcılar olmadan bir ülkenin zenginleşemeyeceğini belirterek, "Bu nedenle yatırımcının her zaman tepemizin üstünde olması lazım." dedi.

Hisarcıklıoğlu, ATO 28. Dönem Meclis Üyeleri'nin katılımıyla, Bolu Koru Otel'de gerçekleştirilen, Ekonomik İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek dönemde artık ülkelerin değil şehirlerin birbirleriyle yarışacağını ifade ederek, şu anda dünyada konuşulan konunun marka şehirler olduğunu söyledi.

Yatırımcılar olmadan bir ülkenin zenginleşmesinin mümkün olmadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu nedenle yatırımcının her zaman tepemizin üstünde olması lazım." diye konuştu.

Ekonomide parası olan ülkelerin kuralları belirlediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu anlamdaTürk yatırımcılarının da zengin olmasının ve ülkeyi zenginleştirmelerinin önemine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, iş hayatındaki deneyimlerini de paylaştığı konuşmasında firmaların gelirlerinin giderlerinden fazla olması gerektiğini söyledi.