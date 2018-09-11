ATO heyetinden Bakan Varank'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Baran, Türkiye'nin ekonomik bir taarruzla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bunu ilk kez yaşamıyoruz, önceki yıllarda da yaşadık. İnanıyorum ki kısa sürede bu taarruzu da atlatıp normal yaşantımıza döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Varank da Baran'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen 16 maddelik eylem planıyla ilgili olumlu görüşlerini ifade etmesi üzerine, eylem planını sanayicinin ve üreticinin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla hazırladıklarını kaydetti.
Baran, Varank'a ATO üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya da sundu.
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