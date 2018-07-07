ATO heyetinden Özbekistan'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Özbekistan'a giderek inşaat, tarım, turizm ve madencilik sektörlerinde incelemelerde bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Tahir Tellioğlu ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik'ten oluşan heyet, Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, 3 günlük Özbekistan ziyaretine ilişkin hazırladıkları raporda, ATO üyelerinin ülkede inşaat, tarım, turizm, madencilik ve hizmet sektörlerinde iş birlikleri geliştirebileceklerini bildirdi.

Raporda, ülkedeki ekonomik liberalleşme politikasının, pamuk üretiminden meyve-sebze tarımına geçilmesinin, pek çok sektördeki yatırım ihtiyacının ve yabancı yatırımcılara açık hükümet politikalarının, ATO üyesi firmalar için yatırım ve ticaret fırsatları sunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın Özbekistan ile ticari ilişkilerinin gelişmesi için Esenboğa Havalimanı'ndan direkt uçuşların başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul'dan Taşkent'e yapılan seferlerdeki doluluk oranlarına dikkati çeken Yılmaz, "Ankara'dan Taşkent'e en azından haftada bir gün direkt uçuş konulması, her iki şehrin ihracat ve yatırımı için önem arz ediyor. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

