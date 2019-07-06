ATO heyetinden Portekiz çıkarması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, eylül ayında gerçekleştirecekleri "2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne yönelik hazırlıklar kapsamında Portekiz'de temaslarda bulunduklarını belirterek, "Zirveye uluslararası düzeyde katılımın sağlanması için yoğun çalışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, 19-21 Eylül'de düzenlenecek "2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere, beraberindeki heyetle Portekiz'in başkenti Lizbon'a gittiklerini bildirdi. Burada, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Portekiz Sınai Mülkiyet Hakları Enstitüsü tarafından düzenlenen "Dünya Çapında Coğrafi İşaretli Ürünler Sempozyumu"na katılarak, bir dizi temasta bulunduklarını aktaran Baran, coğrafi işaretli ürünler konusunda önde gelen kurum ve kuruluşların temsilcilerine, 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Zirveye uluslararası düzeyde ilgi ve katılımın başkentin ekonomik ve ticari hayatına olumlu yansıyacağını vurgulayan Baran, şunları kaydetti: