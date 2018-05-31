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ATO Meclis Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Türkiye'nin gelişme azmini kırmak, yatırımcının hevesini söndürmek istiyorlar. Küresel arenada sular sürekli kaynıyor. Bazı fon yöneticileri seçim önü belirsizlik ortamını gerekçe göstererek, sıcak parayı çekiyor. Neden 2 ay önce değil de şimdi?" - "Türkiye, son dönemde gerek coğrafyasında aldığı inisiyatif gerek arka arkaya sağladığı büyüme oranları gerekse yerli ve milli üretim hamlesiyle dünyanın dikkatini üzerine çeken bir ülke. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yani not veren kuruluşların, ekonomik gerekçelerden uzak olan kararlarında bu dikkat çekiciliğin payı çok yüksek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin gelişme azmini kırmak, yatırımcının hevesini söndürmek istiyorlar. Küresel arenada sular sürekli kaynıyor. Bazı fon yöneticileri seçim önü belirsizlik ortamını gerekçe göstererek, sıcak parayı çekiyor. Neden 2 ay önce değil de şimdi?" dedi.

Baran, ATO Konferans Salonu'nda düzenlenen ATO Meclisi Aylık Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, oda seçimlerinden hemen önce 2. nefes kredisini başlattıklarını söyledi.

ATO'nun üyeleri için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm odalardan daha fazla kaynak aktardığını belirten Baran, "1 milyar 500 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. 2 Nisan'dan 18 Mayıs'a kadar 7 bin 410 üyemiz, 1 milyar 318 milyon liralık kredi kullandı. ATO'nun sağladığı kredinin yüzde 88'i, bir buçuk ayda kullanılmış oldu." diye konuştu.

Baran, ATO meclisindeki 181 üyeden 109'unun yenilendiğine işaret ederek, bir buçuk yıla yaklaşan görev süresince vadettiklerinden fazlasını yaptıklarını dile getirdi.

- "Türkiye'nin yükselişini durdurmaya çalışıyorlar"

Türkiye'nin son dönemde attığı adımlarla dünyanın dikkatini üzerine çektiğini vurgulayan Baran, "Türkiye, son dönemde gerek coğrafyasında aldığı inisiyatif gerek arka arkaya sağladığı büyüme oranları gerekse yerli ve milli üretim hamlesiyle dünyanın dikkatini üzerine çeken bir ülke. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yani not veren kuruluşların, ekonomik gerekçelerden uzak olan kararlarında bu dikkat çekiciliğin payı çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, aynı durumun dövizdeki dalgalanma için de söz konusu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gelişme azmini kırmak, yatırımcının hevesini söndürmek istiyorlar. Küresel arenada sular sürekli kaynıyor. Bazı fon yöneticileri seçim önü belirsizlik ortamını gerekçe göstererek, sıcak parayı çekiyor. Neden 2 ay önce değil de şimdi? Seçim var diye. Bu seçimler yapılacak ve millet en doğru kararı verecek. Dalgalı kur rejimi uyguladığımız için, bu sıcak para çıkışlarını yavaşlatmak üzere kurulan mekanizma, döviz kurlarının yükselmesi sonucunu doğuruyor. Sıcak parayı cezbetmek üzere kullanılan faiz enstrümanı dövizin ateşini düşürse de bu kez karşımıza artan finansman maliyeti olarak çıkıyor."

Tüm bunların, güçlenen, bölgesel ve küresel güç olan Türkiye'nin önün kesmek ve yükselişini durdurmak için yapıldığını ifade eden Baran, vatandaşların da mevcut gelişmelere bu bakış açısıyla bakması ve ona göre davranması gerektiğini bildirdi.

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ATO Gürsel Baran toplantı

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