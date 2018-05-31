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ATO Meclis Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: (1) - "Yeni yapılandırma kanunundan bu yıl içinde 15 milyar lira ilave gelir bekliyoruz" - "Yeniden yapılandırma kapsamında Maliye Bakanlığının 119 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumunun da 63 milyar lira alacağı var"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni kanun kapsamında bu yıl içinde 15 milyar lira gelir beklediklerini söyledi.

Ağbal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu'nda düzenlenen ATO Meclisi Aylık Olağan Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Ağbal, yeni dönemde ATO'nun Ankara ve Türkiye ekonomisine katkılarını artırarak devam ettireceğine yürekten inandığını söyledi.

Kamuya olan vergi, sosyal güvenlik prim borçları, trafik cezaları gibi birçok borcun yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna ilişkin sunum da yapan Ağbal, kanunun işletmelerin kamuya olan borçların daha kolay ödenmesinin önünü açacağını dile getirdi.

Matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi anlamında da kanun kapsamında önemli düzenlemeler bulunduğunun altını çizen Ağbal, yurt içindeki ve dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması adına varlık barışı düzenlemesi yapıldığını da hatırlattı.

- "183 milyar liralık kamu alacağı var"

Yeniden yapılandırma kapsamında Maliye Bakanlığının 119 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) da 63 milyar lira alacağı bulunduğunu anlatan Ağbal, bu anlamda yaklaşık 183 milyar liralık bir kamu alacağının 36 aya kadar yapılandırabileceğini ifade etti.

Cezalar açısından değerlendirildiğinde 31 Mart 2018'den önce kesilmiş cezaların düzenleme kapsamında olduğunu dile getiren Ağbal, kesinleşmiş alacaklarda da ödeme kolaylığı sağlanacağını söyledi.

Vergi ihtilaflarının sonlandırılması noktasında da devlet ile mükellefler arasında yeni bir beyaz sayfa açmak istediklerini dile getiren Ağbal, "Aramızdaki ihtilaf vergi mahkemesinde bir şekilde devam ediyorsa, diyoruz ki cezaları tamamen silelim, vergide de yarı yarı yarıya indirim yapalım." diye konuştu.

- "Matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi"

Ağbal, yapılandırma kanununun 2013-2017 dönemine ait geriye dönük vergi beyanları için matrah artırımı imkanı getirdiğini ifade ederek, "Böylece geçmişe dönük olarak mükellefle devlet arasında bir vergi barışını da sağlamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin kanunda yer alan düzenlemeler hakkında da bilgi veren Ağbal, şöyle devam etti:

"İş ortamında zaman zaman kayıt dışı alış ve satışlar olabilir. Burada büyük bir imkan getiriliyor. Olur da malı almışsınızdır ama kayıtlarda yok. Burada biz diyoruz ki geçmişte alıp da halen işletmede olan bu mallara ilişkin eğer bir beyanda bulunursanız normalde alışta uygulanan yüzde 18 KDV oranını da istemiyoruz. Kayıt dışı alışlarınıza ilişkin beyanda bulunup malın bedelinin yüzde 10'una tekabül eden bir vergi öderseniz bunu kayıtlarınızda gösterebilirsiniz. Hiçbir ceza yok. Peki benim aldığım mal yüzde 8'e tabi ise o zaman da yarısı oranında KDV ödeyeceksiniz."

Kayıt dışı satışların vergisinin ödenmesi halinde de geçmişe dönük gecikme faizi uygulanmayacağını vurgulayan Ağbal, matrah artırımı ile ilgili olarak 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabileceğini söyledi.

Ağbal, vergi ve prim ile ilgili yapılandırma başvurularının 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

- "Bu yıl 15 milyar lira gelir bekliyoruz"

Ağbal, daha önce iki yapılandırma kanununu hayata geçirdiklerini ve 2016 yılının ağustos ayından bu yana 41 milyar lira tahsilat yaptıklarını belirterek, "İnşallah bu kanun kapsamında da büyük bir başvuru bekliyoruz. İlk yaptığımız hesaplamalara göre bugüne kadar 5 ayda eski yeniden yapılandırma kanunlarından 6 milyar lira tahsilat yaptık. Yeni yapılandırma kanunundan da bu yıl içinde 15 milyar lira ilave gelir bekliyoruz." dedi.

İlk ödemelerin 31 Ağustos'ta SGK'ya prim alacakları için yapılacağını anlatan Ağbal, vergi ile ilgili ilk ödemenin ise 1 Ekim'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

(Sürecek)

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ATO meclis toplantısı naci ağbal

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