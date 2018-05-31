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ATO Meclis Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: (2) - "Yurt dışındaki varlıklarınızla ilgili 30 Kasım'a kadar bildirimde bulunursanız ve sonraki 3 ay içinde Türkiye'ye getirirseniz, o varlık üzerinden yüzde 2 vergi alacağız ama hakkınızda hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, varlık barışı düzenlemesine ilişkin olarak, "Yurt dışındaki varlıklarınızla ilgili 30 Kasım'a kadar bildirimde bulunursanız ve sonraki 3 ay içinde Türkiye'ye getirirseniz, o varlık üzerinden yüzde 2 vergi alacağız ama hakkınızda hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak." dedi.

Ağbal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu'nda düzenlenen ATO Meclisi Aylık Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önceki yıllarda hayata geçirilen yapılandırma kapsamında ödemelerini aksatanların da yeni yapılandırmadan yararlanabileceğini söyledi.

Eski yapılandırmalar kapsamında borçlarını düzenli ödeyenlere de bir fırsat tanıyacaklarını işaret eden Ağbal, "Geri kalan borcu peşin öderseniz, kalan tutara isabet eden faizin yüzde 90'ını siliyoruz." diye konuştu. Yapılandırmada 18 aya kadar taksit imkanı bulunduğunu aktaran Ağbal, bu borçların kredi kartıyla ödenmesinin de mümkün olacağını dile getirdi.

Ağbal, varlık barışı düzenlemesiyle yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıkların işletmeye dahil edilmesine imkan sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer yurt dışındaki varlığınızı temmuz ayı sonuna kadar bildirimde bulup getirirseniz, vergi almayacağız. Yani yurt dışındaki varlığınızı vergisiz olarak getirebilirsiniz. Bu varlığı nerede kullandığınıza bakmıyoruz, yeter ki bu varlıkları Türkiye'ye getirmiş olun. Bunlar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet olabilir. Bu kapsamda 30 Kasım'a kadar bildirimde bulunursanız ve sonraki 3 ay içinde Türkiye'ye getirirseniz, o varlık üzerinden yüzde 2 vergi alacağız ama hakkınızda hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak. 'Bu para nereden kazanıldı' diye sorgulama yapılmayacak."

- Taşınmazlar için enflasyon güncellemesi

Ağbal, taşınmazlar için getirilen enflasyon düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. Bakan Ağbal, işletmelerin bilançolarına kayıtlı gayrimenkulleri 30 Eylül'e kadar enflasyon güncellemesine tabi tutabileceklerini söyledi.

Hükümet olarak her zaman iş dünyasının yanında olduklarını dile getiren Ağbal, "16 yıldır gece gündüz bu millete hizmet ediyoruz, hizmet etmeye de devam edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz, hizmetlerimiz var. Ülkeyi devraldığımızda IMF'ye muhtaçtı. O günlerden bugünlere geldik. Ekonomimiz 3,5 kat, ihracatımız 5 kat büyüdü." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, mali disiplinden asla vazgeçmediklerine dikkati çekerek, "Ülke ekonomisi büyüyecek, göreceksiniz yine bütçe açığı hedefini tutturacağız. 'Bu bütçe açığı tutmayacak' diyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hepsi mahcup oldu. Şubat ayında geldiler, toplantı yaptık. Hiç bütçeyi sormadılar, niye sormadıklarını sordum. 'Soracak halimiz mi kaldı ne soralım. Biz yazdık çizdik, siz destan yazdınız' dediler." değerlendirmesinde bulundu.

ATO üyelerinin taleplerini ve sorularını dinleyen Ağbal, bu kapsamda gereken çalışmaların yapılacağını söyledi. Ağbal, üniversite hastanelerinin tıbbi cihaz sektörüne olan borçlarının ödenmesi konusunda da Hazine ile görüşeceğini imkan olması halinde bir an önce ödeme yapılmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Ağbal, özel eğitim kurumlarından gelen KDV ve ÖTV indirim talepleri üzerine ise "KDV oran indirimi ve ÖTV indirimi konularına olumlu bakamıyorum. Bir taraftan da kamunun sağlam vergi gelirlerine sahip olması lazım. Eğitim ve sağlıkta KDV'yi yüzde 18'den 8'e düşürdük. Birçok ülkeye bakacak olursanız Türkiye'de sağlık ve eğitimde KDV oranları gerçekten düşük." ifadelerini kullandı.

Taşeron şirketlerinin kıdem tazminatı yükü gibi taleplerini dile getirmesi üzerine ise Ağbal, bu konuda ATO ve ilgili bürokratlarla bir komite kurarak tüm sorunları masaya yatıracaklarını söyledi. Ağbal, kıdem tazminatlarının, yargı kararları nedeniyle sektöre rücu ettiğini anımsatarak, yasal düzenleme yaparak sektör lehine adım atacaklarını anlattı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
ATO Maliye Bakanı Naci Ağbal varlık barışı yeniden yapılandırma

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