ATO Meclis Toplantısı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, varlık barışı düzenlemesine ilişkin olarak, "Yurt dışındaki varlıklarınızla ilgili 30 Kasım'a kadar bildirimde bulunursanız ve sonraki 3 ay içinde Türkiye'ye getirirseniz, o varlık üzerinden yüzde 2 vergi alacağız ama hakkınızda hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak." dedi. Ağbal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu'nda düzenlenen ATO Meclisi Aylık Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önceki yıllarda hayata geçirilen yapılandırma kapsamında ödemelerini aksatanların da yeni yapılandırmadan yararlanabileceğini söyledi. Eski yapılandırmalar kapsamında borçlarını düzenli ödeyenlere de bir fırsat tanıyacaklarını işaret eden Ağbal, "Geri kalan borcu peşin öderseniz, kalan tutara isabet eden faizin yüzde 90'ını siliyoruz." diye konuştu. Yapılandırmada 18 aya kadar taksit imkanı bulunduğunu aktaran Ağbal, bu borçların kredi kartıyla ödenmesinin de mümkün olacağını dile getirdi. Ağbal, varlık barışı düzenlemesiyle yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıkların işletmeye dahil edilmesine imkan sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer yurt dışındaki varlığınızı temmuz ayı sonuna kadar bildirimde bulup getirirseniz, vergi almayacağız. Yani yurt dışındaki varlığınızı vergisiz olarak getirebilirsiniz. Bu varlığı nerede kullandığınıza bakmıyoruz, yeter ki bu varlıkları Türkiye'ye getirmiş olun. Bunlar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet olabilir. Bu kapsamda 30 Kasım'a kadar bildirimde bulunursanız ve sonraki 3 ay içinde Türkiye'ye getirirseniz, o varlık üzerinden yüzde 2 vergi alacağız ama hakkınızda hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak. 'Bu para nereden kazanıldı' diye sorgulama yapılmayacak." - Taşınmazlar için enflasyon güncellemesi Ağbal, taşınmazlar için getirilen enflasyon düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. Bakan Ağbal, işletmelerin bilançolarına kayıtlı gayrimenkulleri 30 Eylül'e kadar enflasyon güncellemesine tabi tutabileceklerini söyledi. Hükümet olarak her zaman iş dünyasının yanında olduklarını dile getiren Ağbal, "16 yıldır gece gündüz bu millete hizmet ediyoruz, hizmet etmeye de devam edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz, hizmetlerimiz var. Ülkeyi devraldığımızda IMF'ye muhtaçtı. O günlerden bugünlere geldik. Ekonomimiz 3,5 kat, ihracatımız 5 kat büyüdü." değerlendirmesinde bulundu.