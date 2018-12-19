FİNANS

ATO Sektörel İstişare Toplantıları

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:10 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Nisanda gerçekleşen seçimlerden bu yana 650 toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantılarda gündeme gelen 850 çözüm önerisi, 16 bakan ve 120 kurum olmak üzere muhataplarına iletildi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, nisanda yapılan oda seçimlerinden günümüze 650 toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu toplantılarda gündeme gelen 850 çözüm önerisi, 16 bakan ve 120 kurum olmak üzere muhataplarına iletildi." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın "Sektörel İstişare Toplantıları" Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi ile devam etti.

Baran, burada yaptığı konuşmada, ATO meslek komitelerinin nisanda gerçekleşen seçimlerinden günümüze 650 toplantı gerçekleştirdiğini ve bu toplantılarda gündeme gelen 850 çözüm önerisinin, 16 bakan ve 120 kurum olmak üzere muhataplarına iletildiğini bildirdi.

Kuaför ve güzellik salonları sektörünün sorunlarının Türkiye'nin her yerinde ortak olduğuna işaret eden Baran, "Hem insanların fiziki görüntüsüne katkı sağlıyorsunuz hem de bir anlamda psikolojik destek oluyorsunuz. Çok önemli bir mesleği icra ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, kuaför ve güzellik salonlarının çalışanlar ve aileleriyle birlikte yaklaşık 40 bin kişilik bir kitleyi oluşturduğuna dikkati çekerek, her alanda olduğu gibi mesleki konularda da birlik ve beraberliğin sorunları çözmek için ilk adım olduğunu kaydetti.

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Ankara Ticaret Odası ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Sektörel İstişare Toplantıları

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