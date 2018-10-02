FİNANS

ATO "Takvim Tasarım Yarışması" düzenleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

ATO "Takvim Tasarım Yarışması" düzenleyecek

Ankara Ticaret Odasının (ATO), üniversite öğrencilerini girişimciliğe özendirmek amacıyla "Takvim Tasarım Yarışması" düzenleyeceği bildirildi.

ATO’dan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın konusu, "Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri ekseninde yerli ve milli üretim, üretici-tüketici ve aracı arasındaki değiş-tokuş olgusu ve ticaret" olarak belirlendi.

Takvim Tasarımı Yarışması için başvurular 3 Ekim’de başlayıp 31 Ekim’de sona erecek.

Katılımcılar, ıslak imzalı katılım formunu doldurarak Ankara Ticaret Odası Kurumsal Danışmanlık ve Medya İlişkileri Müşavirliğine elden, kargo veya posta yolu ile gönderebilecek.

Katılım formu bulunmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular, katılım formu, öğrenci kimlik fotokopisi veya güncel öğrenci belgesinin orijinali ve şartname ile yapılacak.

Yarışma şartnamesi ve katılım formu "http://takvimyarismasi.atonet.org.tr" adresinden temin edilebilecek.

Yarışmanın sonuçları 7 Kasım 2018'de duyurulacak.

Yarışmada birinci seçilen yarışmacıya 7 bin 500 lira, mansiyon alacak üç yarışmacıya da 2 bin 500’er lira ödül verilecek.

Yarışma sonrasında ödüle hak kazanmış eserlerden oluşan 2019 yılı takvimi hazırlanacak.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda olarak hem gençlerin mesleki gelişimlerine yönelik hem de girişimci olabilmeleri için eğitimler düzenlediklerini hatırlatarak, "Bir yandan gençlerimiz bir yandan da Ankara’mız için çalışıyoruz. Bu iki amacı şimdi bir takvim tasarım yarışmasında birleştirdik. Üniversite öğrencilerinin katılacağı bu yarışmayla bir yandan gençlerimizi mesleklerine adım atarak girişimciliğe özendirmeyi diğer yandan da Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini hatırlatmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası ATO Takvim Tasarım Yarışması

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