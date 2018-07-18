ATO üç ülkenin iş adamlarını ağırladı

Ürdün, Tunus ve Libyalı 22 iş adamı Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleriyle bir araya geldi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenen toplantıya ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya başkanlık etti.

Çetinkaya, Ankara'nın gıda üretim ve dağıtımında önemli bir merkez olduğunu belirterek, yabancı firmalar ve Ankaralı iş adamları arasında köprü kurmayı kendilerine görev olarak gördüklerini kaydetti.

Ticari ilişkileri doğru zamanda, doğru zemine oturtmanın önemine işaret eden Çetinkaya, "Ürün bazında da her türlü ticarette yardım ve desteğe hazırız." ifadesini kullandı.

Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Muhammed Seyit Pehlivan da konuk heyetin başkentteki temasları hakkında bilgi verdi.

