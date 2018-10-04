FİNANS

ATO ve İŞKUR'dan "iş garantili" kurs

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası, Ankara Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile Tepe Servis ve Yönetim AŞ, Bilkent Şehir Hastanesinde istihdam edilmek üzere ilk etapta bin kişi için iş garantili mesleki eğitim kursu düzenleyecek

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Tepe Servis ve Yönetim AŞ iş birliğinde, Bilkent Şehir Hastanesinde istihdam edilmek üzere ilk etapta bin kişiye iş garantili mesleki eğitim verilecek.

ATO'dan yapılan açıklamada, Oda ve İŞKUR ile Tepe Servis ve Yönetim AŞ arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında, yakın tarihte hizmete girmesi planlanan 3 bin 731 yataklı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde hasta yönlendirme, resepsiyon, refakat, taşıma, oda destek ve temizlik elemanı olarak çalıştırılmak üzere ilk etapta bin kişiye eğitim verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Üyesi Edip Balcı, Oda olarak üyelerinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projelere her zaman destek olduklarını bildirdi.

Protokolün iş gücü arz ve talebini dengeleyebilecek güzel bir proje olduğunu belirten Balcı, "ATO olarak bir masa başı projesi değil, saha projesi olduğunu gördüğümüz için MEGİP'e destek veriyoruz. Ankara'da istihdamın artması ve Türkiye ekonomisinin kalkınması için gereken tüm gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Kayseri'de model fabrika hamlesiKayseri'de model fabrika hamlesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtıİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO) ATO ve İŞKUR'dan meslek edindirme kursu Edip Balcı MEGİP

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yapılacak

Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de model fabrika hamlesi

Kayseri'de model fabrika hamlesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Manisa'da zabıtadan denetim

Manisa'da zabıtadan denetim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.