FİNANS

ATO yemek kartı düzenlemesinden memnun

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Yönetmelik sayesinde yemek kartlarından alınan komisyon yüzde 6'yı geçemeyecek ve sektörün üzerindeki yük kalkacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yemek kartları düzenlemesine ilişkin, "Yönetmelik sayesinde yemek kartlarından alınan komisyon yüzde 6'yı geçemeyecek ve sektörün üzerindeki yük kalkacak." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle yemek kartlarına getirilen düzenlemenin sevindirici olduğunu belirtti.

ATO'nun yemek kartlarında uygulanan yüksek komisyonların düşülmesi için daha önce girişimlerde bulunduğunu anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"Yönetmelik sayesinde yemek kartlarından alınan komisyon yüzde 6'yı geçemeyecek ve sektörün üzerindeki yük kalkacak. ATO olarak gündeme getirdiğimiz yemek kartı sorununda çözüm odaklı çalışan başta sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
ATO ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yemek kartları

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