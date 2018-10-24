MEHTAP YILMAZ - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, işletmelere finansman desteğiyle yerli ve milli üretim için uygun koşullar sağlamak amacıyla Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu ile Yerli ve Milli Üretim Stratejileri özel ihtisas komisyonlarını kurduklarını belirterek, "Teknolojik düzeyi yüksek yerli ürün üretecek firmalarımızca, devlet desteklerinin kullandırılması amacıyla tüm üyelerimize bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Baran, AA muhabirine, ATO bünyesinde yeni kurulan "Yerli ve Milli Üretim Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu" ile "Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yerli ve milli üretimi öncelikli şekilde gündemlerinde tuttuklarını ifade eden Baran, bu kapsamda ATO üyelerine yönelik devlet desteklerini mercek altına aldıklarını söyledi. Baran, ATO olarak yerli üretim hamlesi için çalıştıklarını belirterek, "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim Çalıştayı" ve beraberinde yürüttükleri pek çok faaliyetle üyelerine bir vizyon çizmeye gayret ettiklerini bildirdi.