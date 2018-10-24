FİNANS

ATO "yerli üretime" danışman olacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "İşletmelere finansman desteğiyle yerli ve milli üretim için uygun koşullar sağlamak amacıyla Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu ile Yerli ve Milli Üretim Stratejileri özel ihtisas komisyonlarını kurduk" - "Teknolojik düzeyi yüksek yerli ürün üretecek firmalarımızca, devlet desteklerinin kullandırılması amacıyla tüm üyelerimize bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz" - "Komisyonlar aracılığıyla KOBİ'lerimizi desteklemeyi, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak adına işletmelerimizin önünü açmayı amaçlıyoruz"

MEHTAP YILMAZ - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, işletmelere finansman desteğiyle yerli ve milli üretim için uygun koşullar sağlamak amacıyla Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu ile Yerli ve Milli Üretim Stratejileri özel ihtisas komisyonlarını kurduklarını belirterek, "Teknolojik düzeyi yüksek yerli ürün üretecek firmalarımızca, devlet desteklerinin kullandırılması amacıyla tüm üyelerimize bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Baran, AA muhabirine, ATO bünyesinde yeni kurulan "Yerli ve Milli Üretim Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu" ile "Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yerli ve milli üretimi öncelikli şekilde gündemlerinde tuttuklarını ifade eden Baran, bu kapsamda ATO üyelerine yönelik devlet desteklerini mercek altına aldıklarını söyledi. Baran, ATO olarak yerli üretim hamlesi için çalıştıklarını belirterek, "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim Çalıştayı" ve beraberinde yürüttükleri pek çok faaliyetle üyelerine bir vizyon çizmeye gayret ettiklerini bildirdi.

Bu çerçevede edindikleri birikimle "Yerli ve Milli Üretim Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu"nu kurduklarını anlatan Baran, "Hükümetimizin yerli ve milli üretim davası, milli paramızın korunması ve güçlendirilmesi bizim de öz davamızdır. Kurduğumuz Yerli ve Milli Üretim Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu ile yerli ve milli ekonominin tesisi yönünde stratejiler ve modeller geliştireceğiz." diye konuştu.

Baran, özellikle milli ve yerli üretim yapan işletmelerin yatırımlarını hızlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla da Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonunu kurduklarını dile getirdi. İşletmelere hem finansman desteği hem de yerli ve milli üretim için uygun koşullar sağlamayı görev edindiklerini söyleyen Baran, Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu ile üyelerine çalışma alanlarına yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirmeler yapacaklarını ifade etti.

- "Üretken bir Türkiye vizyonuyla yola çıktık"

Özel ihtisas komisyonlarını kurarken, "Üretken Bir Türkiye" vizyonuyla yola çıktıklarını belirten Baran, ATO'nun tecrübe, fikir ve politika önerilerini, farklı uzmanlıklarla bir araya getirerek, etkin bir çözüm platformu oluşturacaklarını söyledi. Başkent ekonomisini kalkındıracak ATO üyelerinin, işlerini büyütmeleri ve daha iyi noktalara gelmeleri için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"İşletmelere finansman desteğiyle yerli ve milli üretim için uygun koşulları sağlamak için Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu ile Yerli ve Milli Üretim Stratejileri özel ihtisas komisyonlarını kurduk. Teknolojik düzeyi yüksek yerli ürün üretecek firmalarımızca, devlet desteklerinin kullandırılması amacıyla tüm üyelerimize bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Komisyonlar aracılığıyla KOBİ'lerimizi desteklemeyi, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak adına işletmelerimizin önünü açmayı amaçlıyoruz."

Baran, yerli malı kullanımının "nostalji" değil, ülkenin ana gündem maddesi olması gerektiğine dikkati çekerek, kurdukları özel ihtisas komisyonlarıyla bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" sloganının önemine işaret eden Baran, yerli ve milli üretimde devlet destekleriyle yapılabilecek bütün çalışmalarda ATO'nun elini taşın altına koymaya hazır olduğunu bildirdi.

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ATO Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisa Gürsel Baran Yerli ve Milli Üretim Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu

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