FİNANS

ATO yönetimi Gaziler Günü etkinliğine katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:40 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Siz gazilerimiz, ihtiyaç olduğunda görev alıp canınızı, kanınızı hiçe sayarak kendinizi tankın, topun, tüfeğin önüne atıyorsunuz. Şimdi sıra bizde. Ekonomik kıskaç altına alınmaya çalışıldığımız bu zor süreçte bizlerin yapması gerekenler var"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gazilere seslenerek, "Siz gazilerimiz, ihtiyaç olduğunda görev alıp canınızı, kanınızı hiçe sayarak kendinizi tankın, topun, tüfeğin önüne atıyorsunuz. Şimdi sıra bizde. Ekonomik kıskaç altına alınmaya çalışıldığımız bu zor süreçte bizlerin yapması gerekenler var." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda yönetimi Gaziler Günü dolayısıyla Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Baran, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türk milleti için şehitlik ve gaziliğin en önemli makamlar olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik terörle de karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Baran, "Siz gazilerimiz, ihtiyaç olduğunda görev alıp canınızı, kanınızı hiçe sayarak kendinizi tankın, topun, tüfeğin önüne atıyorsunuz. Şimdi sıra bizde. Ekonomik kıskaç altına alınmaya çalışıldığımız bu zor süreçte bizlerin yapması de gerekenler var." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO Hizmet Binası Projesi'ni erteleyerek burada kullanılacak kaynağı, "Nefes Kredisi" olarak ayırdıklarını, ATO olarak Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Gaziler Hastanesi'nin vatan hizmeti sırasında uzuvlarını kaybeden kahraman gazilerin tedavisi için "Haydi Türkiye! Mehmetçik ile El Ele" kampanyasında toplanan bağışlarla yapıldığını hatırlatan Baran, tüm hastane yönetimine ve çalışanlarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Baran, Oda tarafından gazilere özel olarak yaptırılan, sırt kısmında Türk bayrağı ile "Gazi" yazısının yer aldığı eşofmanları ve teşekkür beratlarını gazilere sundu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlarTürkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar
Vitamin deposu mandalinada rekolte düşükVitamin deposu mandalinada rekolte düşük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası ATO Gaziler Günü Gürsel Baran

En Çok Okunan Haberler

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye açıklaması

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.