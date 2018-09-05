Baran, Türkiye'nin, Hindistan'ı büyüyen ekonomisi, geniş pazarı, sahip olduğu zengin insan kaynağı, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla dost bir ülke olarak gördüğünü vurgulayarak, "ATO olarak ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ticaret alanında da meyvelerini vermesini arzu ediyoruz." diye konuştu

Hindistan'ın bağımsızlığından itibaren ülkeler arasındaki ilişkilerin hep dostluk ve iş birliği havasında gerçekleştiğini anlatan Baran, son yıllarda bu ilişkilerin daha da geliştiğini bildirdi.

Baran, ATO'da Hindistan Büyükelçiliğiyle ortaklaşa düzenledikleri Hindistan ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Hindistanlı iş adamlarını Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hindistan'ın bağımsızlığından itibaren ülkeler arasındaki ilişkilerin hep dostluk ve iş birliği havasında gerçekleştiğini belirterek, "Ülkelerimiz arası ticaret üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız, milli paralarımızla karşılıklı alım ve satım yapabiliriz." dedi.

Hindistan ile ikili ticaret hacminin 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Baran, karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaret hacminin hızla dengelenmesini önemli gördüklerini vurguladı.

Baran, Hindistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve ticareti daha ileriye taşımak istediklerinin altını çizerek, "Bu toplantıyı çok önemsiyorum. İş adamlarımızı bir araya getirmenin ticaretimizde yeni köprüler kurmak bakımından çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ülkelerimiz arası ticaret üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız, milli paralarımızla karşılıklı alım ve satım yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş adamlarının Hindistan'daki gümrük vergilerinin yüksekliğinden, gümrük prosedürlerinden ve bürokrasinin yavaş işlemesinden kaynaklı aksamalar ve gecikmelerden yakındığını aktaran Gürsel Baran, şunları kaydetti:

"İş adamları olarak yatırım ve ticaretimizin önündeki engellerin ortadan kaldırılması için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Ülkelerimiz arasında müteahhitlik, enerji ve turizm sektörlerinde ve ileri teknoloji içeren sektörlerde iş birliği yapabiliriz. Ankara'da yatırım yapmak isteyen dostlarımıza her konuda yardıma ve yol göstermeye hazırız. Hindistanlı meslektaşlarımızı en kısa zamanda Ankara'da görmek ve karşılıklı olarak ticaretimizi artırmak için iş birliği içinde çalışmak istiyoruz."

Hindistan Gujarat Yerel Hükümeti Genel Sekreteri (Heyet Başkanı) SJ. Haider IAS da "Umuyorum ki düzenlediğimiz bu toplantı her iki ülke arasında, güzel bir ilişkinin ve ticaretin başlangıcı olur." ifadesini kullandı.

Forum, ilgililerin, iki ülke arasındaki yatırım ve iş birliği imkanlarına ilişkin sunumlarıyla sona erdi.

