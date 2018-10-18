FİNANS

ATO'da "Ulus'un yenilemesi" ele alındı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası yönetimi, Ulus'ta faaliyet gösteren ve Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi'nden etkilenecek olan oda üyeleriyle bir araya geldi - ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz: - "İstiyoruz ki bölgede kentsel dönüşüm olurken Ankara'nın hafızası silinmesin"

Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetimi, Ulus'ta faaliyet gösteren ve Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi'nden etkilenecek olan oda üyeleriyle bir araya geldi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi'nin sebep olabileceği olumsuzluklar ve alınacak tedbirler görüşüldü. Ulus semtinde bulunan Anafartalar Çarşısı'nın tarihi dokusuna dikkati çekilen ATO'daki toplantıda, çarşının Ortadoğu ve Balkanlar'ın ilk alışveriş merkezi olduğu hatırlatıldı.

Yılmaz, toplantıda, Ahilik geleneğinin sürdüğü Ulus'un, ticaret ve turizmin kalbi olduğunu belirterek, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi hayata geçirilirken bu hassasiyetin gözetilmesi ve hak kaybı olmadan hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Bölgede gerçekleştirilecek yenileme projesinde başkentin tarihi dokusunun korunmasının önemini vurgulayan Yılmaz, "Ortadoğu ve Balkanlar'ın ilk iş merkezinin ve ilk camekanlı çarşının bulunduğu semtimiz, aynı zamanda Ankara'nın tüketim kültürünü yöneten bir yerdir. İstiyoruz ki bölgede kentsel dönüşüm olurken Ankara'nın hafızası silinmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Ulus'ta gerçekleştirilecek yenileme projesinin çalışan, işveren ve tedarikçiler dahil, yaklaşık 100 bin kişiyi etkileyeceğine dikkati çekerek, bölgeye turist çekmeye çalışırken esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini kaydetti.

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ATO ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi

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