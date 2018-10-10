FİNANS

ATO'da "Yerli Üretimde Kooperatif Modeli" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

ATO'da "Yerli Üretimde Kooperatif Modeli" toplantısı

Ankara Ticaret Odasınca (ATO), yerli ve milli üretimi ülke ekonomisinin her aşamasına yaymak, yerli üretimi gerçekleştirecek model olarak kooperatifleşmeyi incelemek ve bu konuda devlet destekleri konusunda üyeleri bilgilendirmek amacıyla "Yerli Üretimde Kooperatif Modeli ve Devlet Destekleri Toplantısı" düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımsız olmanın, teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçtiğini belirtti.

Baran, Türkiye'nin bilimde, teknolojide ve sanayide küresel oyuncu olmayı hedeflediğine işaret ederek, finansman sıkıntısının arttığı bu dönemde kooperatifleşme yoluyla katma değeri yüksek ürünler üretilip ihraç edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dış ticaret açığını kapatabilmek için ithalatın azaltılması ve ihracatı artıracak üretim yapılmasının önemine dikkati çeken Baran, "Son 10 yılda 142 milyon adet cep telefonu ithalatına 24 milyar dolar ödendi. Türkiye'nin ithal ettiği ve bunun yerine üretebileceği 2 bin 600 farklı ara malı ürünü belirlendi. Yeni Ekonomi Programı'nda, yerlileştirme ve millileştirme konusu yer alıyor ve bunun için 43 ürün grubuna odaklanılacak. Yerlileştirme ve millileştirme konusunda bedelsiz arsa tahsisinden Ar-Ge desteklerine kadar pek çok destek mevcut." ifadesini kullandı.

Yerli ve milli üretim için üretim modelleri üzerinde de durulması gerektiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Kooperatifler, iş ve güç birliği oluşturmak açısından çok önemli. 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' diye dilimize de girmiş. Tek başınıza bir ürünü üretme şansınız olmayabilir ancak bir araya gelerek oluşturacağınız güç ve sinerjiyle yaptığınız işi başarma şansınız yükselir."

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Anahtar Kelimeler:
ATO Gürsel Baran Yerli Üretimde Kooperatif Modeli ve Devlet Destekleri

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