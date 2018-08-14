ATO'dan Adalet Bakanı Gül'e ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Biz ne kazandıysak bu ülkeden kazandık. Sabır göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bu işin sonunda yine biz galip geleceğiz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Başkan Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.

Ziyarette, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Baran, Türkiye'nin yakın zamanda yaşadığı sıkıntıların hepsini bertaraf edeceğini vurguladı.

Baran, ATO'nun, ekonomik taarruzlara karşı geçmişte olduğu gibi bugün de devletin yanında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"El birliğiyle, gönül birliğiyle, birbirimize daha fazla kenetlenerek, daha fazla çalışarak, üreterek, ihracat yaparak bunların üstesinden geleceğiz. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Biz ne kazandıysak bu ülkeden kazandık. Sabır göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bu işin sonunda yine biz galip geleceğiz."

- Cumartesi için noter talebi