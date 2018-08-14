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ATO'dan Adalet Bakanı Gül'e ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Biz ne kazandıysak bu ülkeden kazandık. Sabır göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bu işin sonunda yine biz galip geleceğiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Biz ne kazandıysak bu ülkeden kazandık. Sabır göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bu işin sonunda yine biz galip geleceğiz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Başkan Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.

Ziyarette, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Baran, Türkiye'nin yakın zamanda yaşadığı sıkıntıların hepsini bertaraf edeceğini vurguladı.

Baran, ATO'nun, ekonomik taarruzlara karşı geçmişte olduğu gibi bugün de devletin yanında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"El birliğiyle, gönül birliğiyle, birbirimize daha fazla kenetlenerek, daha fazla çalışarak, üreterek, ihracat yaparak bunların üstesinden geleceğiz. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Biz ne kazandıysak bu ülkeden kazandık. Sabır göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bu işin sonunda yine biz galip geleceğiz."

- Cumartesi için noter talebi

Ziyaret sırasında ATO üyelerinin sorunlarına da değinen Baran, noterlerin cumartesi günleri açık olması veya nöbetçi noter düzenlemesine gidilmesi talebinde bulundu.

Baran, cumartesinin iş dünyasının aktif olduğu günlerden biri olduğuna dikkati çekerek, noterlerin hafta sonu kapalı olmasının iş hayatında aksamalara yol açtığını belirtti.

Sermayesi 250 bin lira ve üzerinde olan anonim şirketlere getirilen avukat bulundurma zorunluluğunun da kaldırılmasını isteyen Baran, ATO'ya kayıtlı 22 bin anonim şirketten 7 bininin sermayesinin 250 bin lira ve üzerinde olduğunu ve bu zorunluluğun işletmelere yük getirdiğini kaydetti.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Noter

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