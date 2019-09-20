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ATO'dan "Anadolu'dan dünyaya" resepsiyonu

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 21:23 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Coğrafi işaretli ürünleri ekonominin ve uluslararası ticaretin konusu haline getirmek istiyoruz" - "Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaretli ürünleri uluslararası ticaretin konusu haline getirmek istediklerini belirterek, "Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor." dedi.

ATO ev sahipliğinde "II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" çerçevesinde düzenlenen "Anadolu'dan dünyaya" resepsiyonuna büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcileri ile oda ve borsa başkanları katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en kapsamlı "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin yüksek bir katılımla gerçekleştiğine dikkati çekerek, zirvenin gerçekleştirilmesinde Ankara'daki büyükelçiliklerin çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

Avusturya, Ekvator, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya ve Tanzanya Büyükelçiliklerinin Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı'nda stant açtığını dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretli ürünleri ekonominin ve uluslararası ticaretin konusu haline getirmek istiyoruz. Zirveyi düzenlerken öncelikli olarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalığı sağladığımızı düşünüyorum. Yöresel ürünlerimizin ekonomik değer haline dönüştürülmesi uzun bir yolculuk. Bu yolculuğun önemli bir parçası ise, Ankaramızın ekonominin de başkenti haline dönüşmesi."

- "Markalaşma tarladaki ürünlerin değerini artıracak"

Coğrafi işaret tescili ve markalaşma ile tarladaki ürünlerin değerinin artacağını, ATO olarak yeni iş alanları açılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Baran, şöyle devam etti:

"Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. Türkiye'nin yöresel ve geleneksel ürünleri bu pazardan hak ettiği payı alacak. Katma değer ve istihdam yaratan, üretici gelirlerini yükselten coğrafi işaret, tarımsal üretimi teşvik ederek, kırsal nüfusu yerinde tutuyor."

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Anadolu'dan Dünya'ya Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran

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