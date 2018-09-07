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ATO'dan Ankara turizmine destek

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Bugün emekleme aşamasında olan Ankara turizmi, çalışmalarımızla rüşdünü tüm dünyaya ispatlayacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bugün emekleme aşamasında olan Ankara turizmi, çalışmalarımızla rüşdünü tüm dünyaya ispatlayacak." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Polatlı Ticaret Odasını ziyaret ettiğini, Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği Duatepe ile Frig Kralı Midas'ın Tümülüsü ve Gordion Müzesi'ni gezdiğini bildirdi.

Cari işlemler açığı ve dış ticaret açığının kapanmasına katkı sağlayan turizmin, istihdam için de faydalı olduğuna işaret eden Baran, "Ankara'mız Polatlı başta olmak üzere ilçeleriyle birlikte hem iç hem de dış turizm için cazip bir merkez durumunda. Binlerce yıllık tarihe tanıklık eden, medeniyetler birikimi merkezi olan şehrimiz, kültür, yöresel değerler ve gastronomi alanında alternatiflerin bulunduğu güzide bir yer. Bugün emekleme aşamasında olan Ankara turizmi, çalışmalarımızla rüşdünü tüm dünyaya ispatlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Polatlı'nın tarih ve kültürün harmanlandığı bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Duatepe'yi gezerken, Milli Mücadele'mizin kaderine etki eden 81 şehidimizin ismini görünce duygulandık. Gordion'daki binlerce yılın mirası tümülüsleri gezerken çok etkilendik. Bu tarih ve kültür mirası, İtalya, Fransa ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde olsa bin kişiyle geziyor olurduk. Bu eserler çok kıymetli, hem koruyalım hem de dünyaya açalım."

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Anahtar Kelimeler:
ATO Gordion Müzesi Gürsel Baran Polatlı Ticaret Odası

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