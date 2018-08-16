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ATO'dan Bakan Dönmez'e ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: - "Ankara'nın bazı ilçeleri güneş enerjisi yatırımına uygun. Konutları ısıtmada ve tarımda jeotermal kaynaklardan yararlanabiliriz. Ankara enerjinin de başkenti olmaya aday"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın yenilenebilir enerjide yüksek potansiyelinin olduğunu belirterek, "Ankara'nın bazı ilçeleri güneş enerjisi yatırımına uygun. Konutları ısıtmada ve tarımda jeotermal kaynaklardan yararlanabiliriz. Ankara enerjinin de başkenti olmaya aday." ifadesini kullandı.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre, ATO yönetimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı değerlendirmede, eskiden memur şehri olarak anılan Ankara'nın savunma sanayisi, sağlık ve enerji alanındaki başarılarına işaret ederek, Türkiye'nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikasının başkentte kurulduğunu bildirdi.

Ülkenin enerji ve maden ithalatı faturasının yüksekliğine dikkati çeken Baran, büyümeye bağlı olarak 2023 yılında enerji ihtiyacının iki kat artacağını vurguladı.

Baran, enerjide dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltmak için güneş, rüzgar ve jeotermal kaynakların değerlendirebileceğini belirterek, "Ankara'nın Haymana, Şereflikoçhisar ve Evren ilçeleriyle Bala ve Polatlı'nın bir bölümü güneş enerjisi yatırımına uygun bölgelerimiz. Konutları ısıtmada ve tarımda jeotermal kaynaklardan yararlanabiliriz. Ankara enerjinin de başkenti olmaya aday." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreci en çok hisseden kesimlerden birinin reel sektör olduğunun altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Her zamankinden daha fazla çalışarak, üreterek, daha fazla birlik beraberlik içinde olarak, daha fazla ihracat yaparak ve istihdam sağlayarak bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. ATO olarak bu zor günlerde devletimizin yanındayız."

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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