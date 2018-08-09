ATO'dan Bakan Kurum'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu üç proje toplamda 23 sektör ve 65 bin 600 üyemizin ticaretine katkı yapacak." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Baran, ziyarette, Ankara'da Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent kurulması için çalışmalara başladıklarını belirterek, Bakan Kurum'dan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planına paralel olarak kamuya ait arazilerin ekonomiye kazandırılması vizyonu dahilinde Milli Emlak, İlbank ve TOKİ iş birliğiyle Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projelerini hayata geçirmek istediklerini ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bir araya gelerek üç proje hakkında görüştük. Bu üç proje toplamda 23 sektör ve 65 bin 600 üyemizin ticaretine katkı yapacak. Desteğinizi bekliyoruz."

Baran'ın ATO'nun çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdiği ziyarette, odanın meslek komitelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ilgilendiren sorunlarının ve çözüm önerilerinin bulunduğu dosya da Bakan Kurum'a takdim edildi.

