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ATO'dan Bakan Selçuk'a ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğine hazırız" - "Nisan 2017'den bu yana dış ticaretten muhasebeye, satış pazarlamadan finans ve mevzuat konularına kadar ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve eğitim olmak üzere 64 ayrı faaliyet düzenleyerek 10 bin kişinin eğitim almasını sağladık. Bu yılın sonuna kadar 42 eğitim faaliyeti daha düzenleyerek toplam 15 bin kişinin faydalanmasını sağlayacağız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlı ile iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

Baran, ziyarette, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere değinerek, zor bir süreçten geçildiğini, "ekonomik taarruza" daha çok çalışarak, üreterek ve birbirine kenetlenerek karşı durulacağını vurguladı.

Eğitim konusunun Türkiye'nin olduğu gibi ATO'nun 67 meslek komitesinin de gündeminde olduğuna dikkati çeken Baran, tüm sektörlerde mesleki yeterliliğe sahip vasıflı elemanlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Baran, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde özel sektörle eğitim kurumlarının iş birliği yaptığını belirterek, "Eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğine hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ahilik değerlerinin de yer aldığı bir mesleki eğitimin toplumun geleceği açısından önem taşıdığını ifade eden Baran, bu kapsam atılan adımları aktardı.

Baran, üyelerine ve çalışanlarına ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek üzere ATO İDEA şirketini kurduklarını anımsatarak, "Nisan 2017'den bu yana dış ticaretten, muhasebeye, satış pazarlamadan, finans ve mevzuat konularına kadar ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve eğitim olmak üzere 64 ayrı faaliyet düzenleyerek 10 bin kişinin eğitim almasını sağladık. Bu yılın sonuna kadar 42 eğitim faaliyeti daha düzenleyerek toplam 15 bin kişinin faydalanmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Baran, Bakan Selçuk'a ATO'nun meslek komitelerinin sektörlerine ilişkin sorun ve çözüm önerilenin yer aldığı bir dosya sundu.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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