ATO'dan Bakan Turhan'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın dış ticaretinde önemli yer tutan ülkelere direkt uçuşların başlatılması gerektiğini belirterek, "Çin, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelere de direkt uçuş başlatılırsa Ankara'nın ihracatına çok önemli katkısı olur. Yeni hatlar açılması konusunda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ı ziyaret etti.

Baran, ziyarette, ATO'nun girişimleri sonucu Türk Hava Yollarının Ankara'dan Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'ya direkt uçuş başlattığını, bu uçuşlarda doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığını bildirdi.

THY'nin iştiraki SunExpress'in de Londra, Amsterdam, Zürih ve Köln'e direkt seferlere başladığını belirten Baran, Ankara'dan 20 ülkede 34 destinasyona aktarmasız uçulabildiğine işaret etti.

Baran, Ankara'nın dış ticaretinde önemli yer tutan diğer ülkelere de direkt uçuşların başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Çin, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelere de direkt uçuş başlatılırsa Ankara'nın ihracatına çok önemli katkısı olur. Yeni hatlar açılması konusunda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyurt'ta yapımına başlanan ve 2019'da tamamlanması planlanan Uluslararası Fuar Alanı Projesi'nin de gündeme geldiği ziyarette Baran, fuar alanına metroyla ulaşımın sağlanması talebinde bulundu. Baran, fuar alanının yakınına e-ticaret şirketleri için lojistik merkezi kurulmasını da talep etti.

Baran, Bakan Turhan'a ATO üyelerinin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu.

