FİNANS

ATO'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz" - "Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, "İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türk askerinin Fırat'ın doğusunda savaşmak değil, barışı ve huzuru tesis etmek için bulunduğuna dikkati çekti.

Devletin ve ordunun her zaman yanında yer aldıklarına ve tam destek vermeye hazır olduklarına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Allah Mehmetçiklerimizi korusun."

Baran, Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği konusunda asla taviz vermeyeceğini ve tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, "Askerimiz bölgeye sadece Türkler için değil Kürt, Arap, Türkmen ve tüm Suriyeliler için barış ve huzuru tesis etmeye gitti. Barış Pınarı Harekatı ülkemiz ve milletimize kurulmaya çalışılan oyunların bozulması, bölgeye barış ve güvenliğin getirilmesi için başlatıldı. Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde sonuçlanacak. Allah ordumuzu muvaffak eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Barış Pınarı Harekatı

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